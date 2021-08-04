Голову Харківської облради виключили зі "Слуги народу" після підозри від НАБУ, – ЗМІ
Джерело:Kharkiv Today
Національне антикорупційне бюро вручило підозру голові Харківської обласної ради Артуру Товмасяну. Через ймовірне хабарництво його виключили з фракції "Слуги народу".
У "Слузі народу" підтримали рішення одноголосно. Таку інформацію видання опублікувало, посилаючись на власні джерела у фракції. Водночас офіційні джерела цього ще не підтвердили.
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За даними медіа, самого Товмасяна на засіданні не було. Його виключили з фракції через годину після вручення підозри НАБУ.
Як повідомив заступник голови Харківської обласної державної адміністрації Роман Семенуха, позачергове засідання фракції стартувало 4 серпня о 16:00. Розглянули питання виключення голови облради з фракції. Планують також скликати позачергову сесію Харківської облради.
Підозра НАБУ
Слідчі Антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури підозрюють Товмасяна в отриманні 1 мільйона гривень неправомірної вигоди. 4 серпня йому повідомили про підозру.
За отримання хабаря в особливо великому розмірі службовцю загрожує до 12 років ув'язнення. Голові Харківської облради ще мають обрати запобіжний захід.
Товмасяну вручили підозру / Фото НАБУ
За даними НАБУ, на початку 2021 року Товмасян зі своїм заступником вимагав і одержав понад 1 мільйон гривень від керівника обласного комунального підприємства. Комунальника обіцяли залишити на керівній посаді.
"Впродовж першого півріччя 2021 року посадовці отримали вказану суму 4 траншами, зокрема за посередництва спільника-адвоката", – пояснили в НАБУ.
Голову Харківської облради підозрюють у отриманні хабаря / Фото НАБУ