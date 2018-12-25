Голову "Автомайдану" затримали під час мирної акції за збереження зеленої зони – відео

У вівторок, 25 грудня, в Одесі правоохоронці затримали голову ВО "Автомайдан" Віталія Устименко. Він разом з однодумцями влаштували акцію "Не дадим украсть парк!".

Під час цієї акції його разом з іншими мітингувальниками затримали.

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Також затримали Олега Кожушняка, голову "Вуличний Фронт" Дем'яна Ганула та спікера місцевого Нацкорпусу Сергія Варламова. Учасники акції активно виступали проти забудови зеленої зони в Одесі. Затриманий Віталій Устименко наголосив, що правоохоронці одразу почали застосовувати силу.

Все почалося з того, що поліція незаконно затримала Дем'яна Ганула. Після того, як ми почали його відбивати затримали ще й Олега Кожушняка. звичайно, коли я це побачив, то почав їх захищати, тоді затримали й мене,

– повідомив Устименко.