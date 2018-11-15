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      Голову міста Сміла, яке досі без опалення, не пустили до Кабміну на засідання з питань тепла

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      В Києві 14 листопада пікетували Кабінет Міністрів. Люди приїхали зі Сміли, Херсону, Кривого Рогу, бо втомилися чекати поки в їхні домівки дадуть опалення. Батареї в квартирах людей холодні через те, що чиновники не домовилися з "Нафтогазом" через борги.

      У квартирі – наче на вулиці. Люди кутаються в ковдри та верхній одяг. Півмільйона українців опинилися без тепла. Критична ситуація в Смілі. 80% населення мріють про гарячі батареї. 11 шкіл не працює. З міської лікарні пацієнтів евакуюють.

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      Змерзлі мешканці не витримали і поїхали до Києва – на мітинг під Кабмін. Адже звідки ті борги, через які "Нафтогаз" не вмикає опалення в місті, не розуміють. "Всі люди платять кожного місяця. І пенсіонери, і всі, хто спроможний це робити", – прокоментував ситуацію мешканець Сміли Дмитро.

      Засідання Кабміну Гройсман розпочав з теми тепла: показово стукнув кулаком по столу і пафосно розповів, як бореться з холодом в квартирах.

      Я вчора (13 листопада, – 24 канал) до пізньої ночі займався тим, щоб відновити Херсон. Відновили сьогодні,
      – заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

      Вторить Володимиру Гройсману і віце-прем'єр-міністр. Мовляв, гроші на місцях мають бути. Проте керівники в регіонах просто не вміють їх раціонально і вчасно використовувати.

      "В той же час на стимулюючі виплати за інтенсивність праці, за напруженість робітникам, за інформацією Черкаської ОДА, робітникам міської ради Сміли було виплачено 10 мільйонів гривень", – зазначив віце-прем'єр-міністр України Геннадй Зубко.

      Тоді Гройсман починає міських голів залякувати звільненням, хоч це і не в його компетенції.

      А якщо мова йде про те, що якісь мери не вміють це зробити, будемо звертатися до парламенту відсторонити від займаних посад. Мені набридло. Просто набридло.
      – додав прем'єр-міністр.

      Чому ж трапилась така ситуація, Гройсман міг почути особисто від міського голови Сміли. Той приїхав на засідання, проте всередину його не пустили. "Мені анулювали запрошення на засідання Кабміну", – розповів міський голова Сміли Олексій Цибко.

      Від міського голови запуск тепла не залежить, – пояснюють активісти Сміли. Адже "Нафтогаз" вимагає від міста сплатити борги приватної компанії "Сімлаенергоінвест", яка сім років забезпечувала місто теплом, – а це 86 мільйонів гривень. "НАК "Нафтогаз" не надає номінації, ліміти на отримання газу. У нас зараз біля кожної котельні видимий обріз, обрізані труби газопостачання", – сказав активіст Віктор Овчаренко.

      Читайте також: То холод, то спека: як не переплачувати за централізоване опалення

      Такі ситуації виникають з двох причин. Розповідає експерт. Через те, що теплопостачанням займаються нечесні компанії, які розкрадають гроші. Або ж через те, що зі зростанням тарифів зростають і борги Теплокомуненерго. 

      І буває так, що Міністерство фінансів невчасно, із запізненням гасить субсидії. Тоді, відповідно, в теплокомуненерго з'являються борги перед "Нафтогазом". Борги акумулюються, збільшуються,
      – підкреслив експерт з енергетики Андрій Герус.

      Поки ж ситуацію в Смілі спробує вирішити уряд. Комісія на чолі з віце-прем'єр-міністром Зубком 15 листопада вирушає в Черкаську область.

      Автор: Альона Чернецька
      Теги: Новини України Володимир Гройсман комунальні послуги Нафтогаз Енергетика Новини Черкас Кабінет Міністрів України
      Джерело: 24 канал
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