Голову ВККС Сергія Козьякова облили зеленкою: Аваков розповів цікаві деталі

Поліція Києва затримала підозрюваних у нападі на главу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сергія Козьякова, який стався минулого тижня у Києві.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у Twitter.

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Раніше 24 канал, повідомляв, що 16 листопада у Києві голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергія Козьякова облили зеленкою.

Поліція Києва затримала 5 підозрюваних, які заробляли на таких замовленнях. Міністр написав, що таке замовлення коштувало близько 200 доларів.

Ніщо порівняно із 7 роками в'язниці за ч.2 ст.346 КК. Не беріться за брудну роботу!

– додав Аваков.