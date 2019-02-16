Голяком за славою, або Чому під час спортивних матчів на поле вибігають відчайдухи без одягу

У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – у 1974 році під час регбійного матчу у Лондоні на стадіон вибіг чоловік зовсім без одягу. Фотографія дивака тоді облетіла всі найвідоміші видання, а у спорті відтак з’явилося ціле нове явище. Влаштувати голий перформанс відтоді намагалося чимало відчайдухів. Цих людей почали називати стрікерами і деякі з них стали справжніми легендами цієї справи.

Також у випуску: У деяких країнах спорт стає частиною культури народу. Так, у африканській країні Синегал народним видом спорту є Лаамб – поєдинки на стадіонах.