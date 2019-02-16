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      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Голяком за славою, або Чому під час спортивних матчів на поле вибігають відчайдухи без одягу

      Спорт навиворіт 62 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – у 1974 році під час регбійного матчу у Лондоні на стадіон вибіг чоловік зовсім без одягу. Фотографія дивака тоді облетіла всі найвідоміші видання, а у спорті відтак з’явилося ціле нове явище. Влаштувати голий перформанс відтоді намагалося чимало відчайдухів. Цих людей почали називати стрікерами і деякі з них стали справжніми легендами цієї справи.

      Також у випуску:

      У деяких країнах спорт стає частиною культури народу. Так, у африканській країні Синегал народним видом спорту є Лаамб – поєдинки на стадіонах.

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      Теги: Спорт Спорт навиворіт Історія
      Джерело: 24 канал
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