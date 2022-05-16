На Гомельщині шукають перевізника трупів: раніше туди звозили поранених росіян

На Гомельщині, куди раніше звозили поранених росіян, шукають перевізника трупів. Зазначається, що тіла можуть бути розчленовані, обгорілі чи навіть такі, що вже розклалися.

У білоруському місті Хойники Гомельської області шукають транспортера для перевезення трупів.

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Такий тендер про "вибір постачальника для перевезення тіл для проведення судово-медичних експертиз або для тимчасового зберігання в морзі" опублікували на сайті державних закупівель.

Вартість таких послуг оцінюється в 16 000 білоруських рублів (приблизно 4750 євро або 140 тисяч гривень).

Місце роботи – Хойницький район та місто Хойники. Зазначається, що послуга має включати перевезення як просто померлих, так і розчленованих трупів або таких, що вже почали розкладатися.

Раніше повідомлялося, що в Хойницькому госпіталі перебували поранені російські бійці, а в місті постійно бачили медичні автобуси ПАЗ, які перевозили поранених окупантів.



Оголошення про пошук перевізника трупів на Гомельщині / Фото Motolko Help

Відомство додає, що на початку квітня військові лікарі покинули місто, але цілком можливо, що частина російських солдатів могла залишитися в госпітальному морзі.

До слова, в Україні розпочався 82 день війни. За цей час наші військові ліквідували 27700 російських окупантів. Також ЗСУ знищили 1228 танків, майже 3 тисячі бойових броньованих машин, 577 одиниць артилерії, 200 літаків, майже 100 крилатих ракет тощо.

Загроза зі сторони Білорусі зберігається

У Генштабі ЗСУ застерігають, що з території Білорусі зберігається загроза завдання ракетно-бомбових ударів. Однак українські захисники пильно стежать за ситуацією.

Попри те, що активних чи наступальних дій на Волинському і Поліському напрямках не зафіксували, у Білорусі тривають збори з військовозобов'язаними. Експерти припускають, що Володимир Путін намагатиметься знову втягнути Лукашенка у війну з Україною.

Ще 10 травня в міноборони Білорусі повідомили, що розгортають на кордоні з Україною сили спецоперацій. Це, мовляв, роблять у "межах перевірки".

Окрім того, майданчики, які займали російські війська в Білорусі, зараз розміновують – з них знімають усі інженерні засоби мінно-вибухового загородження, які існували під час розташування ворожих частин.

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