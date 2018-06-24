Гомофобские кричалки задели чиновников ФИФА, а преступления России их не задевают?

Иногда люди делают вроде бы правильные вещи, но при этом ставят тебя в тупик. И не только люди, а вполне серьезные организации. Ведут себя, как поручик Ржевский из старого анекдота. Который во время бала совершенно пьяный ввалился в зал с танцующими, сломал стол, разбил окно, наложил на полу кучу, а потом достал подсигар и учтиво произнес – "Если дамы не возражают, я закурю".

Вот по последнему пункту нет претензий – перед тем, как курить в обществе, стоит поинтересоваться мнением присутствующих дам. Абсолютно правильно поступил. Как воспитанный человек. Но с учетом происходившего в последние несколько минут, мог бы извинениями и пренебречь. Потому что это уже не вежливость, а цинизм на грани бреда.

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Итак, ФИФА оштрафовала Федерацию футбола Мексики за гомофобские кричалки болельщиков на чемпионате мира 2018 года. Международная федерация футбольных ассоциаций назвала скандирования мексиканских фанатов в матче против Германии "дискриминационными и оскорбительными". Нет вопросов. Попытки оскорбить кого-то по расовому признаку, по сексуальной ориентации, гендеру или прочим природным отличиям – грубо и низко. Такой поступок должен быть наказан. И я понимаю, почему ФИФА такое поведение мексиканских болельщиков оскорбило. А теперь, если дамы не возражают – я закурю. Именно так это и выглядит.

То есть гомофобские кричалки задели нежные сердца чиновников ФИФА. А тот факт, что они проводят чемпионат в России – не задевает? Не оскорбляет их чувствительные натуры рукопожатие с Путиным и сам факт приезда в РФ? После агрессии РФ в Грузии в 2008 не задевает? После оккупации украинского Крыма и практически геноцида в отношении крымских татар нет никакого дискомфорта у футбольных чиновников от чемпионата в России? А после того ада в Донбассе, который устроил Кремль и счет погибшим украинским гражданам уже перевалил за десять тысяч – это нормально? Это ФИФА никак не задевает? Политические узники, голодовка Сенцова – не видят в упор? То есть натуры в ФИФА подобрались не просто чувствительные, но еще и с очень избирательным зрением. Это вижу, а вот это и вот это – не замечаю в упор. Какая деликатность!

Резюмирую. Чиновников ФИФА задевают оскорбительные кричалки, и они наказывают всю федерацию Мексики. Но проводят чемпионат в РФ уже на четвертом году вооруженной агрессии с тысячами погибших и миллионами беженцев. Интересно, стоит им про сбитый Боинг напоминать или все равно будут говорить "Божья роса"? Война, убийства, оккупация территорий, сбитый самолет – по мнению футбольных чиновников это не страшно. Главное, не кричать глупостей на стадионах. Прелестно, просто прелестно…

Автор: Кирилл Сазонов. Источник: site.ua

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