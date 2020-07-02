Голова НБУ Яків Смолій написав заяву про відставку. Він пояснив, що у такий спосіб прагне застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні. Провідні експерти заявили, що його звільнення призведе до тяжких наслідків для економіки.

Які мотиви могли бути у очільника Нацбанку – про це у прямому ефірі 24 каналу розповів Олексій Гончарук.

Цікаво Хто може замінити Смолія на посаді голови НБУ – названо імена кандидатів

Він наголосив, що протягом останніх пів року ми всі спостерігали проплачені демонстрації під Нацбанком. До того ж, багато хто знає про те, що особисто на членів правління НБУ чинився тиск з боку окремих фінансово-промислових груп.

Це може бути пов'язане з тим, що в команді президента є люди, які вважають, що грошова емісія – це хороша ідея. НБУ та Смолій, вочевидь, не бачив для себе такого варіанту з точки зору монетарної політики, яку вони собі планували,

– додав Гончарук.

Й підкреслив: потрібно питати безпосередньо у Смолія, чому все сталося саме так, і що він мав на увазі, коли говорив про політичний тиск.

Довідка. Ввечері 1 липня Яків Смолій подав у відставку з посади голови НБУ. Хоча раніше заявляв, що має намір залишатися на посаді голови до кінця своєї каденції – 2025 року. Причиною такого кроку він назвав систематичний політичний тиск на керівництво НБУ.



За інформацією ЗМІ, Смолій міг написати заяву на звільнення після конфлікту з президентом Володимиром Зеленським.

Про співпрацю з органами державної влади

Гончарук також зазначив, що президент сьогодні – це трохи більше, ніж президент, він ще й лідер монобільшості в Раді. Це означає, що він фактично є лідером політсили, яка має якщо не монополію, то як мінімум дуже високий вплив на формування уряду та державної політики в країні.

"Я особисто пам'ятаю, коли переді мною стояв такий вибір. Я зважив всі "за" і "проти". Зрозумів, що уряд не може працювати з парламентом без підтримки", – додав колишній прем'єр. Й наголосив, що без цього не було б земельної реформи та ухвалення закону про банки.

Я не бачив можливості конструктивно працювати в умовах, коли майже всі органи держвлади проти тебе. Думаю, Смолій мав якісь схожі уявлення про цю ситуацію. Але про його внутрішні мотиви треба питати в нього,

– підкреслив він.

На думку Гончарука, заява про відставку не означає, що Смолій здався. Ймовірно, він просто зважив можливості продовжувати конструктивно працювати за теперішніх умов, і з певних причин вирішив саме так вчинити. Адже НБУ – достатньо сильна інституція, аби опиратися.

"Але питання в іншому: щоб країна розвивалася, потрібна конструктивна взаємодія між органами влади. Коли голова НБУ не бачить можливості далі співпрацювати, коли президент – лідер політичної сили, яка домінує – каже йти у відставку, я розумію його мотиви", – додав він.

"Якщо він не бачив можливості продовжувати працювати на благо країни, таке рішення цілком могло би бути ухвалене", – підсумував колишній прем'єр.