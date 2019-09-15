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      Гончарук: Бюджет 2020 буде останнім річним

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      Олексій Гончарук – голова Кабінету Міністрів України
      Олексій Гончарук – голова Кабінету Міністрів України / Фото Андрія Гудзенка, LIGA.net

      Прем'єр-міністр України каже, що надалі державний бюджет треба планувати з урахуванням прогнозу розвитку економіки на хоча би три роки.

      У 2019 востаннє планують бюджет на один рік. Про це сказав прем'єр Олексій Гончарук, а повідомив Урядовий портал.

      Читайте також: Проєкт держбюджету на 2020 рік внесли до Ради: скільки й на що передбачено

      Гончарук заявив: "Наша стратегія в тому, щоб з кожним роком державний борг ставав меншим. Для цього мало одного року – треба планувати це на середньо- та довгостроковий період".

      У цьому році ми востаннє приймаємо бюджет на один рік. Надалі ухваленню бюджету передуватиме ухвалення повноцінної трирічної декларації,
      – наголосив прем'єр.

      Міністр розвитку економіки Тимофій Милованов підтвердив, що досі макроекономічний прогноз робили на рік, а варто насправді "постійно прогнозувати розвиток економіки системно".

      У наступні кілька тижнів ми переглянемо структуру і спробуємо побудувати більш системний підхід до макроекономічного прогнозу,
      – сказав Милованов.

      15 вересня Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про державний бюджет України на 2020 рік", побудований на макропрогнозі з валютним курсом 28,2 гривні за долар. Доходи бюджету передбачені у 1,079 трильйона гривень, а видатки – у 1,17 трильйона. У жовтні макропрогнози оновлять, і тоді уряд запропонує парламенту доопрацьований проєкт бюджету.

      Яка процедура прийняття держбюджетуМіністерство фінансів готує законопроєкт про державний бюджет на один рік (наразі так). Далі документ розглядає Кабмін і в разі затвердження надсилає його до Верховної Ради. Там проєкт бюджету розглядають у трьох читаннях, причому між першим і другим – вносять поправки. Після голосування у третьому читанні ухвалений Радою бюджет підписують спікер та президент. Закон вважається чинним, як і решта законів, з моменту публікації в офіційній пресі ("Голос України" та "Урядовий кур'єр".

      головне про проєкт бюджету на 2020 рік
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      Теги: Олексій Гончарук Новини України Новини політики Бюджет Законодавство Тимофій Милованов
      Джерело: 24 канал
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