Гончарук: Бюджет 2020 буде останнім річним
Прем'єр-міністр України каже, що надалі державний бюджет треба планувати з урахуванням прогнозу розвитку економіки на хоча би три роки.
У 2019 востаннє планують бюджет на один рік. Про це сказав прем'єр Олексій Гончарук, а повідомив Урядовий портал.
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Гончарук заявив: "Наша стратегія в тому, щоб з кожним роком державний борг ставав меншим. Для цього мало одного року – треба планувати це на середньо- та довгостроковий період".
У цьому році ми востаннє приймаємо бюджет на один рік. Надалі ухваленню бюджету передуватиме ухвалення повноцінної трирічної декларації,
– наголосив прем'єр.
Міністр розвитку економіки Тимофій Милованов підтвердив, що досі макроекономічний прогноз робили на рік, а варто насправді "постійно прогнозувати розвиток економіки системно".
У наступні кілька тижнів ми переглянемо структуру і спробуємо побудувати більш системний підхід до макроекономічного прогнозу,
– сказав Милованов.
15 вересня Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про державний бюджет України на 2020 рік", побудований на макропрогнозі з валютним курсом 28,2 гривні за долар. Доходи бюджету передбачені у 1,079 трильйона гривень, а видатки – у 1,17 трильйона. У жовтні макропрогнози оновлять, і тоді уряд запропонує парламенту доопрацьований проєкт бюджету.
Яка процедура прийняття держбюджету? Міністерство фінансів готує законопроєкт про державний бюджет на один рік (наразі так). Далі документ розглядає Кабмін і в разі затвердження надсилає його до Верховної Ради. Там проєкт бюджету розглядають у трьох читаннях, причому між першим і другим – вносять поправки. Після голосування у третьому читанні ухвалений Радою бюджет підписують спікер та президент. Закон вважається чинним, як і решта законів, з моменту публікації в офіційній пресі ("Голос України" та "Урядовий кур'єр".
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