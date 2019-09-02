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      ВЕРХОВНА РАДА ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

      Гончарук хоче досягти зростання економіки на 40% за 5 років: амбітні плани нового прем'єра

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      Новий прем'єр Гончарук назвав пріоритети своєї роботи
      Новий прем'єр Гончарук назвав пріоритети своєї роботи / galnet.fm

      Президент України Володимир Зеленський зібрав на нараду керівництво уряду, Верховної Ради та правоохоронних органів. Під час цієї наради новопризначений Прем'єр-міністр Олексій Гончарук назвав основні орієнтири роботи нового уряду. Основною метою роботи кабміну буде досягнення зростання економіки на 40% за 5 років.

      За словами Гончарука, це дуже амбітне, але цілком реалістичне завдання. У Кабміні для цього є серйозна команда Міністерства економіки, яка вже почала працювати.

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      Досягнення такого показника призведе до появи мільйона робочих місць, що є ще одним із завдань нового уряду.

      Крім того, Кабінет міністрів хоче привести до "нормального стану" 24 тисячі кілометрів доріг. До того ж, у планах Міністерства інфраструктури є запуск 15 аеропортів, 5 морських портів та запуску внутрішньоводних шляхів. Ще одним завданням Мінінфраструктури є покриття всієї України швидкісним інтернетом.

      Також уряд збирається боротися з бідністю. За словами Гончарука, нині за прожитковий мінімум людина не зможе навіть нормально прожити. Відтак його варто переглянути.

      Одним зі складових чинників бідності є тарифи. "Очевидно, що цифр у платіжці має бути менше. Ми над цим працюємо", – сказав прем'єр.

      Новостворене Міністерство енергетики та захисту довкілля займеться зниженням рівня шкідливих викидів. Олексій Гончарук наголосив, що це важливе завдання, позаяк через це хворіють люди та забруднюється земля.

      Так само Кабінет міністрів буде боротися зі зменшенням кількості українців. Прем'єр заявив, що в Україну повинні почати повертатися люди, а українці мають народжувати більше.

      Гостро стоїть і питання зниження витрати на державну владу. З цим та забезпеченням ефективності влади може допомогти "держава у смартфоні".

      Новий прем'єр також заявив про бажання протягом одного місяця подолати рейдерство. З його слів, завдяки хорошій команді у Мін'юсті рейдерство має зникнути назавжди.

      Крім того, Олексій Гончарук розповів про важливі термінові завдання протягом наступних кількох тижнів. Йдеться про підготовку до візиту місії МВФ, підготовку до транзиту газу та державного бюджету на наступний рік, а також підготовка реформ управління державними активами та великої приватизації.

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      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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