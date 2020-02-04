Гончарук на закритій зустрічі із Зеленським обіцяв урізати зарплати міністрам: що про це відомо

Під час наради президента Володимира Зеленського із представниками Кабміну і фракції Слуга народу прем'єр Олексій Гончарук пообіцяв урізати зарплати міністрам.

Зарплати міністрів мають намір прив'язати до середньої зарплати по країні і вони становитимуть 3-5 таких зарплат (приблизно 36-60 тисяч гривень). Про це повідомляє "РБК Україна" із посиланням на власні джерела.

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Водночас, "Громадське" із посиланням на Дмитра Дубілета також підтвердило факт "неформальної зустрічі" урядовців із Зеленським.

Це був неформальний звіт. Обговорювали широке коло питань, включно з проблемами спиртової галузі. У підсумку ніяких сенсацій – працюємо далі,

​– сказав Дубілет.

Він зазначив, що офіційно про підсумки роботи уряд буде звітувати перед Верховною Радою 7 лютого. Водночас, Дубілет відмовився відповідати на питання, чи будуть за підсумками звіту урядовців кадрові ротації.

Крім того, на нараді з президентом обговорили реорганізацію Міністерства молоді та спорту України та Міністерства аграрної політики продовольства України.

Чому з'явилися розмови про кадрові зміни у Кабміні?

ЗМІ пишуть, що 1 лютого в Офісі Президента відбулась перша велика співбесіда з кандидатами на посади міністрів та віцепрем’єрів, які мають увійти в уряд. Розмови з потенційними чиновниками мав президент Володимир Зеленський, його перший помічник Сергій Шефір, помічник Андрій Єрмак та прем’єр Олексій Гончарук.

Керівництво держави розглядає можливість розділення двох міністерств: з Міністерства економіки можуть виокремити міністерство агропромислового комплексу, а з Міністерства культури, молоді і спорту виділити в окрему структуру Міністерство спорту.

Окрім того, раніше керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповідав, що "Кабінет Міністрів можуть покинути 2-3 міністри у межах запланованої після Нового року ротації членів уряду".

До слова, 4 лютого Верховна Рада звільнила Альону Бабак з посади міністерки розвитку громад та територій , і призначила на її місце Дениса Шмигаля. Бабак написала заяву за власним бажанням, та при цьому заявила про тиск і погрози від будівельної мафії. Через це частина фракцій не хотіла її відпускати, і вимагали деталей.