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      Гончарук назвав міста, де є проблеми з опалювальним сезоном

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      Опалювальний сезон у Смілі і Новому Роздолі може початися пізніше
      Опалювальний сезон у Смілі і Новому Роздолі може початися пізніше / Фото 24 каналу

      Опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно і без особливих проблем. Винятком є лише два міста – Сміла та Новий Розділ. Там тепло у будинки можуть запустити дещо пізніше.

      Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму відеоблозі "Чашка прем'єра" відзначив, що загалом Україна готова до початку опалювального сезону.

      Важливо: У яких містах України уже розпочався опалювальний сезон

      Я зараз із впевненістю можу сказати, що в усіх містах опалювальний сезон почнеться без особливих проблем. Винятком є лише два міста – це Сміла (Черкащина) й Новий Розділ (Львівщина). Там ще залишаються певні технічні складнощі й проблеми і, можливо, на декілька днів опалення розпочнеться пізніше,
      – сказав глава уряду.

      За його словами, причина полягає в тому, що опалення в цих містах подавали приватні компанії – і вони "своїми діями створили критичні ситуації". Проте, уряд знайшов вирішення проблеми в обох містах.

      "І в тому, і в іншому випадку рішення ми знайшли. Уряд ухвалив усі необхідні документи, щоб люди в цих двох містах також були в комфорті і не відчували складності з опаленням своїх осель", – запевнив Гончарук.

      Коли починається опалювальний сезон? Опалювальний сезон в Україні зазвичай розпочинається 15 жовтня. Проте, у помешкання тепло подають за умови, що протягом трьох днів середньодобова температура опускається нижче +8 градусів. Але у кожному регіоні органи місцевого самоврядування самі вирішують, коли і де вмикати опалення.

      Так, у більшості міст України вже почали опалювати об'єкти соціальної сфери. Неопаленими садочки і школи залишилися лише у Чернівецькій, Одеській, Херсонській, Запорізькій та Харківській областях.

      Які проблеми були з опаленням у Смілі в 2018 році?

      Місто перебувало без тепла до листопада, хоча опалювальний сезон зазвичай стартує 15 жовтня. Тож 13 листопада у Смілі оголосили надзвичайний стан. Через відсутність тепла місцеві жителі перекрили траси на виїзді з міста.

      Постачання тепла у Смілі затримують уже 3 роки поспіль. Проблеми виникли після розірвання договору з приватною компанією "Смілаенергоінвест", яка постачала тепло містянам 8 років. Все майно передали комунальному підприємству. У "Нафтогазі" причиною відсутності опалення у Смілі у 2018 році назвали "бездіяльність органів місцевого самоврядування та теплопостачальника".

      blog_ava
      У яких містах України уже розпочався опалювальний сезон
      сьогодні
      14007
      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Новини України Новини політики Новини Львова Опалювальний сезон Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України Комунальні послуги Новини Черкас
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