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      Гончарук оприлюднив важливу умову для зростання української економіки

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      Олексій Гончарук
      Олексій Гончарук / Getty Images

      Український уряд упродовж наступних п'яти років планує зростання української економіки на 40%. Аби втілити це в життя слід підвищити рівень економічної свободи, тому що вільна людина є більш продуктивною.

      Як заявив український прем’єр Олексій Гончарук під час виступу у парламенті, підвищення рівня економічної свободи є тим чинником, який допоможе Україні упродовж найближчих п'яти років збільшити свій валовий внутрішній продукт на 40%.

      Цікаво! Економічне диво Гончарука: чи заклали обіцяний розвиток в Програму дій уряду?

      Ми ставимо собі за мету за наступні п'ять років досягти 40% економічного зростання. Для цього наступного року треба зрости на 5%, а кожного наступного року – на 7%,
      – зауважив посадовець.

      За його словами, це абсолютно реальна історія, оскільки такі періоди в історії України вже були, як і в інших країнах.

      "Для цього потрібно підвищити рівень економічної свободи в країні. Тому що вільна людина є більш продуктивною. Чим більше обмежень, тим більше людина – скута та не може себе реалізувати", – додав прем’єр.

      До слова, нещодавно Кабмін підписав меморандум про співпрацю з Нацбанком. Мета документу – спільне досягнення економічного зростання України цінової стабільності. Таким чином, спільні дії уряду та центрального банку мають призвести до швидшого зниження інфляції в Україні та відсоткових ставок за кредитами у банках.

      Радимо ознайомитися! Верховна Рада схвалила Програму дій уряду: повний текст документа

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук
      Джерело: 24 канал
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