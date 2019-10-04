Гончарук оприлюднив важливу умову для зростання української економіки

Український уряд упродовж наступних п'яти років планує зростання української економіки на 40%. Аби втілити це в життя слід підвищити рівень економічної свободи, тому що вільна людина є більш продуктивною.

Як заявив український прем’єр Олексій Гончарук під час виступу у парламенті, підвищення рівня економічної свободи є тим чинником, який допоможе Україні упродовж найближчих п'яти років збільшити свій валовий внутрішній продукт на 40%.

Цікаво! Економічне диво Гончарука: чи заклали обіцяний розвиток в Програму дій уряду?

Ми ставимо собі за мету за наступні п'ять років досягти 40% економічного зростання. Для цього наступного року треба зрости на 5%, а кожного наступного року – на 7%,

– зауважив посадовець.

За його словами, це абсолютно реальна історія, оскільки такі періоди в історії України вже були, як і в інших країнах.

"Для цього потрібно підвищити рівень економічної свободи в країні. Тому що вільна людина є більш продуктивною. Чим більше обмежень, тим більше людина – скута та не може себе реалізувати", – додав прем’єр.

До слова, нещодавно Кабмін підписав меморандум про співпрацю з Нацбанком. Мета документу – спільне досягнення економічного зростання України цінової стабільності. Таким чином, спільні дії уряду та центрального банку мають призвести до швидшого зниження інфляції в Україні та відсоткових ставок за кредитами у банках.

Радимо ознайомитися! Верховна Рада схвалила Програму дій уряду: повний текст документа