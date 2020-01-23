Гончарук озвучив плани України в економічному секторі на наступні 5 років

Україна у найближчі 5 років планує зробити свою економіку більш енергоефективною. Також уряд буде працювати над збільшенням видобутку власного газу і диверсифікацією джерел постачання.

Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на Українському сніданку у Давосі, відповідаючи на питання про перспективи України на найближчі 5 років у контексті укладеного з російським "Газпромом" контракту на транзит газу до ЄС

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Глава уряду зауважив, що не хоче поки "відкрити всі карти", але додав, що чиновники Кабміну постійно ведуть дискусії з "Нафтогазом".

За його словами, перший напрямок, над яким працює уряд, – енергоефективність.

Стратегічний напрямок для нашої країни на наступні 5 років – стати сильнішими зсередини, ефективнішими, у першу чергу в плані енергетики. Ми споживаємо надто багато, в тому плані, що ми втрачаємо надто багато. Рівень витрат в окремих українських містах сягає більше 50%. Це означає, що ми опалюємо космос. А в даній ситуації ми не маємо права опалювати космос,

– сказав глава уряду.

Другий напрямок роботи України – диверсифікація. За словами прем'єра, наша держава не повинна залежати від одної країни, якою б вона не була.

"Третє – нам потрібно шукати можливості збільшення видобування наших власних ресурсів. У нас дуже багата країна, але нам потрібно інвестувати у геологічну розвідку, в технології, аби мати можливість видобувати і експортувати газ, а не бути заручниками і не потребувати його постійного імпорту", – підсумував Гончарук.

Що відомо про контракт щодо транзиту газу між "Газпромом" і "Нафтогазом"?"Нафтогаз" та "Газпром" 30 грудня 2019 року підписали новий контракт на транзит газу на 5 років та домовились про врегулювання та відкликанні у наступні 4 роки судових спорів. Мінімально гарантована прокачка українською ГТС – 65 мільярдів кубометрів газу в перший рік і по 40 мільярдів у наступні чотири. Фактично прокачувати можна більше.



Прем'єр-міністр Олексій Гончарук відзначив, що підписання угоди позитивно вплине на енергетичні ринки та стане значним фактором зниження ціни газу на ринку.



"Газпром" також погодився і виплатив Україні грошима більше 2,9 мільярда доларів згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу. Проте "Нафтогаз" зобов’язався відкликати позов проти "Газпрому" на 12,25 мільярда доларів.