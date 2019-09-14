Гончарук озвучив власне бачення розвитку України та плани уряду

У Києві вже третій день триває форум "Ялтинська міжнародна стратегія". 14 вересня розпочали форум з розмов про майбутні реформ України та економічний прорив. Першим взяв слово прем’єр-міністр Олексій Гончарук, який озвучив своє бачення розвитку країни.

Про це розповіла кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі.

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Гончарук озвучив плани уряду

Зокрема, він сказав, що у найближчі п’ять років вони планують зростання економіки до 40%.

• Команда Гончарука вважає, що це реально, бо спершу хочуть відкрити ринок землі та почати її продавати.

• Також провести масштабну приватизацію та навести лад з монополіями.

Долучитися до розвитку країни Гончарук закликав і інвесторів. Він наголосив, що зараз зайти в Україну дешево, але натомість можна заробити чимало грошей. Зокрема, він пропонує інвестувати в інфраструктуру, енергетику, землю та медицину.

Логіка дуже проста: хто зайде раніше, той заробить найбільше,

– зауважив прем'єр-міністр.



Олексій Гончарук на форумі YES / Фото Марії Писаренко

Торкнулися і питання "Північного потоку-2", який будує Росія поза межами української газо-транспортної системи. Гончарук нагадав, що не потрібно сподіватися, що інші країни будуть підривати свою економіку заради України. І додав, що наступного тижня плануються великі переговори, але не уточнив, з ким саме.

Нам потрібно почати тверезо дивитися на світ. Кожна країна буде захищати свій бізнес, своїх інвесторів, своїх громадян, свої території та інтереси. Ми маємо робити так само та будувати свої плани,

– відповів Гончарук.

У жовтні, як наголосив прем'єр-міністр, уряд посилиться новими спеціалістами.

"Я не хочу анонсувати гучні призначення, але у наступному місяці, на мою думку, наша команда зросте мінімум вдвічі і підсилиться молодими, професійними та чесними людьми, які власне змінять нашу країну", – відповів Гончарук.

Що відомо про форум YES-2019?16-та щорічна зустріч Ялтинської Європейської Стратегії (YES) на тему "Щастя зараз. Нові підходи для світу в кризі" проводитиметься з 12 по 14 вересня у Києві. Понад 400 провідних політиків, дипломатів, бізнесменів, громадських активістів та експертів з 26 країн візьмуть участь у конференції, організованій Ялтинською Європейською Стратегією (YES) у партнерстві з Фондом Віктора Пінчука.

ПРО ЩО ГОВОРИЛИ НА ФОРУМІ YES: ОСНОВНІ ЗАЯВИ