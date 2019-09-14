13:06
14 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЦВК ФОРУМ YES 2019 У КИЄВІ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Дед Пиня присів на стакан. Сім'янин Кадиров
      Вєсті Кремля
      21:42, 13 вересня
      Вєсті.UA: Непокараний Дубінський і "забанена" Геращенко. Зелені кнопкодави
      Вєсті.UA
      20:47, 13 вересня
      Руйнування історичних будівель у Києві: хто до цього причетний
      ЦРУ
      09:00, 13 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЦВК ФОРУМ YES 2019 У КИЄВІ ВЕРХОВНА РАДА

      Гончарук озвучив власне бачення розвитку України та плани уряду

      359 Читать новость на русском

      У Києві вже третій день триває форум "Ялтинська міжнародна стратегія". 14 вересня розпочали форум з розмов про майбутні реформ України та економічний прорив. Першим взяв слово прем’єр-міністр Олексій Гончарук, який озвучив своє бачення розвитку країни.

      Про це розповіла кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі.

      Читайте також: Зеленський анонсував зміну правил для українських олігархів

      Гончарук озвучив плани уряду

      Зокрема, він сказав, що у найближчі п’ять років вони планують зростання економіки до 40%.

      • Команда Гончарука вважає, що це реально, бо спершу хочуть відкрити ринок землі та почати її продавати.

      • Також провести масштабну приватизацію та навести лад з монополіями.

      Долучитися до розвитку країни Гончарук закликав і інвесторів. Він наголосив, що зараз зайти в Україну дешево, але натомість можна заробити чимало грошей. Зокрема, він пропонує інвестувати в інфраструктуру, енергетику, землю та медицину.

      Логіка дуже проста: хто зайде раніше, той заробить найбільше,
      – зауважив прем'єр-міністр.

      Олексій Гончарук на форумі YES / Фото Марії Писаренко
      Олексій Гончарук на форумі YES / Фото Марії Писаренко

      Торкнулися і питання "Північного потоку-2", який будує Росія поза межами української газо-транспортної системи. Гончарук нагадав, що не потрібно сподіватися, що інші країни будуть підривати свою економіку заради України. І додав, що наступного тижня плануються великі переговори, але не уточнив, з ким саме.

      Нам потрібно почати тверезо дивитися на світ. Кожна країна буде захищати свій бізнес, своїх інвесторів, своїх громадян, свої території та інтереси. Ми маємо робити так само та будувати свої плани,
      – відповів Гончарук.

      У жовтні, як наголосив прем'єр-міністр, уряд посилиться новими спеціалістами.

      "Я не хочу анонсувати гучні призначення, але у наступному місяці, на мою думку, наша команда зросте мінімум вдвічі і підсилиться молодими, професійними та чесними людьми, які власне змінять нашу країну", – відповів Гончарук.

      Що відомо про форум YES-2019?16-та щорічна зустріч Ялтинської Європейської Стратегії (YES) на тему "Щастя зараз. Нові підходи для світу в кризі" проводитиметься з 12 по 14 вересня у Києві. Понад 400 провідних політиків, дипломатів, бізнесменів, громадських активістів та експертів з 26 країн візьмуть участь у конференції, організованій Ялтинською Європейською Стратегією (YES) у партнерстві з Фондом Віктора Пінчука.

      ПРО ЩО ГОВОРИЛИ НА ФОРУМІ YES: ОСНОВНІ ЗАЯВИ

      blog_ava
      Макрон і Меркель будуть вмовляти Зеленського поступитися Путіну, – Кучма
      сьогодні
      3937
      Теги: Форум YES 2019 у Києві Новини України Новини політики Північний потік-2 Ринок землі Інвестиції Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Марш за тварин: Супрун пояснила, чому це важливо
      сьогодні , 12:00 Марш за тварин: Супрун пояснила, чому це важливо
      Блог Соцмережі 355
      Главный враг живет за океаном, или Как в СССР учили ненавидеть Америку
      сьогодні , 08:40 Главный враг живет за океаном, или Как в СССР учили ненавидеть Америку
      Максим Мирович 815
      Не змогли прочитати емейл: судді не прийняли вагомий доказ Абромавичуса проти Кононенка
      сьогодні , 07:40 Не змогли прочитати емейл: судді не прийняли вагомий доказ Абромавичуса проти Кононенка
      Ірина Шиба 1013
      Обмін полоненими зривався кілька разів, – ексклюзивне інтерв'ю з адвокатом Полозовим
      сьогодні , 07:01 Обмін полоненими зривався кілька разів, – ексклюзивне інтерв'ю з адвокатом Полозовим
      Наталя Боднар 2510
      Пропаганды войны среди детей, экологический скандал и новый список по обмену: новости Крымнаша
      13 вересня , 22:00 Пропаганды войны среди детей, экологический скандал и новый список по обмену: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 490
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук