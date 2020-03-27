Гончарук пояснив, що мав на увазі, коли говорив "я повний профан в економіці"

Експрем'єр-міністр Олексій Гончарук зазначив, що фраза "я повний профан в економіці", яка була в злитій в мережу прослушці, є нічим іншим як вирізкою з контексту багатогодинної розмови.

Такі маніпуляції було створено, щоб розсварити людей всередині команди – розповів експрем'єр в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу у програмі "Перехресний допит".

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"Це вирвано з контексту багатогодинної розмови – маленька фраза. Потрібно розуміти, що вся ця розмова – це була підготовка презентації. Я говорив це, на мою думку, одним з найкращих економістів в нашій країні: Сологубу, Ніколайчуку, Милованову. Порівняно з ними, думаю, навіть 99,9% людей з вищою економічною освітою можуть відчувати себе профанами", – пояснив Гончарук.

Я не хочу навіть це коментувати, тому що це маніпуляції, висмикнуті з контексту, спеціально для того, щоби розсварити людей всередині команди. Нічого спільного з реальністю чи серйозною оцінкою це не має. Це просто треш і фейк,

– сказав експрем'єр-міністр.

Також він додав, що досі не знає, хто зробив ці записи, однак вважає це великою проблемою.

"Все ще очікую на справедливе всестороннє розслідування правоохоронних органів за дорученням президента. Але, наскільки я знаю, певні припущення щодо монтування цього запису журналістами телеканалу "1+1" були. Але ще раз: я чекаю на офіційне завершення розслідування, адже очевидно, що це дуже серйозна справа", – підкреслив Гончарук.

Коли уряд – і не лише мій, будь-який – і керівництво Нацбанку хтось може прослуховувати, а потім викладати ці записи в мережу, попередньо їх "покромсавши" таким чином, щоб когось ввести в оману – це дуже серйозна загроза для держави в цілому. Це не можна просто так спускати,

– наголосив експрем'єр.

Що відомо про "прослушку" Гончарука

15 січня у мережі опублікували аудіозапис зустрічі нібито тоді прем'єр-міністра Олексія Гончарука, Оксани Маркарової, яка була міністеркою фінансів, голови НБУ Якова Смолія та його заступника Катерини Рожкової. Під час зустрічі, яка, ймовірно, проходила 16 грудня 2019 року, було обговорення про те, як пояснити президенту Володимиру Зеленському причини зміцнення курсу гривні.

Під час розмови "Гончарук" сказав, що він – "повний профан" в економіці і додав, що у президента Зеленського – "дуже примітивне розуміння економічних процесів".

За цим фактом вже відкрили кримінальне провадження, справою займається СБУ. 5 лютого працівники СБУ провели обшук в офісі телеканалу "1+1" через таємне прослуховування прем'єра Гончарука в його кабінеті. Як зазначили правоохоронці, запис розмови нібито монтували на комп'ютері журналіста-розслідувача Євгена Куксіна.

Після скандалу Гончарук написав заяву про відставку і передав її Зеленському. Хоча, за законом, прем'єр подає заяву про відставку у Верховну Раду. Після зустрічі з президентом Гончарук залишився на посаді. Тоді Зеленський дав йому "другий шанс". Проте вже 4 березня Рада таки відправила Гончарука у відставку.

Дивіться відео інтерв'ю з Олексієм Гончаруком у програмі "Перехресний допит"