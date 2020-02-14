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      Гончарук презентував сервіс "єМалятко" в Києві: що він передбачає

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      Гончарук презентував "єМалятко" у Києві / Фото Кабміну

      Кабінет міністрів презентував сервіс "єМалятко" у Києві 14 лютого на День закоханих. Відтепер батьки зможуть витрачати лише 20 хвилин на 10 державних послуг, що пов'язані з реєстрацію новонароджених.

      Презентацію сервісу провів прем'єр-міністр Олексій Гончарук у столичному пологовому будинку №5. Він у своєму телеграмі зауважив, що "єМалятко" – це новий зручний формат стосунків між українцями та державою.

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      Презентували комплексну послугу "єМалятко" в Києві – новоспечені батьки витрачатимуть 20 хвилин замість 2 тижнів на 10 державних послуг, пов'язаних з народженням дитини,
      – написав глава уряду.

      Чиновник пригадав, що раніше батькам немовлят потрібно було вистояти у чергах 11 інстанцій та подати 37 документів. Зараз цей процес скоротився до 20 хвилин і зробити усе можна просто в пологовому будинку.

      "Схожі сервіси в деяких країнах об’єднали 3-5 послуг в 1, а ми – одразу всі 10. Наразі "єМалятко" вже працює у Києві, Харкові, Луцьку, Вінниці та Кривому Розі. А скоро – онлайн на порталі Дія", – додав Гончарук.


      Гончарук презентував сервіс "єМалятко" у Києві / Фото Кабміну

      Також очільник Кабінету міністрів привітав молоду пару, які стали батьками 14 лютого – у день всіх закоханих.

       

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      Зауважимо, сервіс "єМалятко" Міністерство цифрової трансформації України запустило 3 січня 2020 року. Послуга значно спрощує життя батькам новонароджених дітей, адже вони можуть отримати всі необхідні послуги за 1 заявою.

      Якими послугами можуть скористатися батьки немовлят:

      1. Державна реєстрація народження дитини;
      2. Реєстрації місця проживання народженої дитини;
      3. Призначення допомоги при народженні дитини;
      4. Реєстрація народженої дитини в електронній системі охорони здоров’я;
      5. Реєстрація народженої дитини у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
      6. Отримання посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім'ї;
      7. Визначення походження народженої дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою;
      8. Визначення належності дитини до громадянства України;
      9. Присвоєння дитині унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;
      10. Призначення допомоги багатодітним сім’ям.
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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Держава у смартфоні Батьки і діти Діти Новини Здоров'я Здоров'я Сімʼя Новини Києва Діти і неповнолітні Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук Новини України Новини політики
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