Гончарук презентував сервіс "єМалятко" в Києві: що він передбачає

Кабінет міністрів презентував сервіс "єМалятко" у Києві 14 лютого на День закоханих. Відтепер батьки зможуть витрачати лише 20 хвилин на 10 державних послуг, що пов'язані з реєстрацію новонароджених.

Презентацію сервісу провів прем'єр-міністр Олексій Гончарук у столичному пологовому будинку №5. Він у своєму телеграмі зауважив, що "єМалятко" – це новий зручний формат стосунків між українцями та державою.

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Презентували комплексну послугу "єМалятко" в Києві – новоспечені батьки витрачатимуть 20 хвилин замість 2 тижнів на 10 державних послуг, пов'язаних з народженням дитини,

– написав глава уряду.

Чиновник пригадав, що раніше батькам немовлят потрібно було вистояти у чергах 11 інстанцій та подати 37 документів. Зараз цей процес скоротився до 20 хвилин і зробити усе можна просто в пологовому будинку.

"Схожі сервіси в деяких країнах об’єднали 3-5 послуг в 1, а ми – одразу всі 10. Наразі "єМалятко" вже працює у Києві, Харкові, Луцьку, Вінниці та Кривому Розі. А скоро – онлайн на порталі Дія", – додав Гончарук.



Гончарук презентував сервіс "єМалятко" у Києві / Фото Кабміну

Також очільник Кабінету міністрів привітав молоду пару, які стали батьками 14 лютого – у день всіх закоханих.

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Зауважимо, сервіс "єМалятко" Міністерство цифрової трансформації України запустило 3 січня 2020 року. Послуга значно спрощує життя батькам новонароджених дітей, адже вони можуть отримати всі необхідні послуги за 1 заявою.

Якими послугами можуть скористатися батьки немовлят: