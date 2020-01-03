Гончарук прилетів із Варшави до Києва рейсовим літаком у економ-класі: у ЗМІ з'явився фотодоказ

Керівник уряду України Олексій Гончарук повертався з Варшави до Києва літаком в економ-класі. Пасажири, що були у тому ж літаку, зафіксували прем'єра на фото.

Про те, що прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повертався до Києва зі США з пересадкою у Варшаві, розповіло видання TK.media.

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Власне, з Варшави Гончарук летів начебто економ-класом у літаку польської авіакомпанії LOT.

Фотографію пасажира літака – у виданні певні, що це саме Олексій Гончарук – надала журналістка проєкту "Ісландія" Олена Шищенко. Вона каже, що летіла разом з Гончаруком у тому ж літаку.



На дальньому плані – начебто Олексій Гончарук / Фото Олени Шищенко

Шищенко також розповіла, що в аеропорту після прильоту Гончарука зустріла охорона, попри це інші пасажири намагалися зробити із прем'єром селфі на пам'ять.

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