Гончарук розповів, як зміняться ціни на бензин і на газ у січні – лютому 2020
Ціна на бензин для українців повинна знизитися щонайменше на 2 гривні за літр, а от ціна на газ залежатиме від того, чи укладуть новий контракт із Росією.
Про це прем'єр-міністр України Олексій Гончарук говорив у понеділок, 16 грудня, увечері в ефірі "Свободи слова" на ICTV.
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Про ціну на бензин
Гончарук сказав, що загалом ціни падатимуть тоді, коли на ринку буде конкуренція, але вже "зараз ми спостерігаємо те, що ціни на бензин зменшуються – за різними оцінками, від 30 до 80 копійок (за літр – 24 канал)".
Звичайно, це неадекватне зменшення. Звичайно, ціни на бензин мають зменшитися значно сильніше. За нашими розрахунками, вони мають зменшитися чи не на 2 гривні,
– заявив прем'єр.
Матеріал до теми: Ціни на пальне повинні впасти.
Про ціну на газ
Голова Кабміну сказав, що зараз тривають переговори з російським "Газпромом" про новий контракт щодо транспортування газу через Україну до Європи.
Це дійсно фактор, який сильно впливає на ціну газу. Тому яка буде ціна газу в січні й у лютому цієї зими – ми побачимо, коли стане зрозуміло, чи буде цей контакт. Одне дійсно залежить від другого,
– пояснив Гончарук.
За словами прем'єра, у разі відсутності нового контракту з РФ ціна на газ для українців зросте. Однак, буде в раніше встановлених "Нафтогазом" рамках.
Очільник уряду нагадав про гарантовану ціну газу, яку отримають українці: "Ринок захищений від того, щоб ціни зростали вище. Якщо уявити, що транзиту газу РФ не буде і ринкові ціни злетять у півтора раза, то ціна для українців практично не зросте".
Матеріал до теми: Ціна на газ у грудні знизилася.
У цьому ж ефірі "Свободи слова" Гончарук говорив і про кредити для бізнесу: "Ми поставили собі мету: щоб, умовно, вже навесні бізнес міг розраховувати на кредити під 16%, влітку під 14%, а восени – під 12% річних у гривні".