Гончарук розповів, як зміняться ціни на бензин і на газ у січні – лютому 2020

Ціна на бензин для українців повинна знизитися щонайменше на 2 гривні за літр, а от ціна на газ залежатиме від того, чи укладуть новий контракт із Росією.

Про це прем'єр-міністр України Олексій Гончарук говорив у понеділок, 16 грудня, увечері в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

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Про ціну на бензин

Гончарук сказав, що загалом ціни падатимуть тоді, коли на ринку буде конкуренція, але вже "зараз ми спостерігаємо те, що ціни на бензин зменшуються – за різними оцінками, від 30 до 80 копійок (за літр – 24 канал)".

Звичайно, це неадекватне зменшення. Звичайно, ціни на бензин мають зменшитися значно сильніше. За нашими розрахунками, вони мають зменшитися чи не на 2 гривні,

– заявив прем'єр.