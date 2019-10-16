Гончарук та Кличко обговорили незаконні забудови в Києві

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук 16 жовтня зібрав нараду за участі міського голови Києва Віталія Кличка та виконувача обов'язків голови Державної архітектурно-будівельної інспекції Олександра Строкача.

Чиновники обговорювали незаконну надбудову на одному з будинків на Майдані Незалежності в Києві. Про це голова Кабміну Гончарук написав у фейсбуці.

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"На вихідних радник київського мера Максим Бахматов звернув мою увагу на гучний випадок з незаконною надбудовою в самому центрі столиці. Хтось надто розумний вирішив добудувати на одному з будинків в центрі Майдану собі дах", – повідомив Гончарук.

Тож під час зустрічі з Кличком і Строкачем "розставили крапки над "і":

► Хто повинен нести відповідальність за ситуацію?

► Які конкретні дії слід вчинити для розв'язання цієї проблеми?

Якщо ми не готові зараз знести цю шпаківню на Майдані, то про яке комплексне розв'язання проблеми недобудов по всій країні можна говорити?

– наголосив Гончарук.

Керівник уряду зазначив, що знає тільки у Києві про "декілька сотень таких об'єктів". Тож на нараді обговорили загалом стратегію боротьби з незаконними забудовами. Такі наради мали б стати регулярними, причому включати "звітування про поточний стан справ".

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