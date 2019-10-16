17:41
16 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Поклонська в заручниках в Ердогана. Подарунок від Путіна
      Вєсті Кремля
      23:58, 15 жовтня
      Вєсті.UA: Богдан може перейти до "Європейської Солідарності". Савченко в образі Брежнєва
      Вєсті.UA
      19:10, 15 жовтня
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ВЕРХОВНА РАДА

      Гончарук та Кличко обговорили незаконні забудови в Києві

      1304 Читать новость на русском
      Гончарук спілкувався з Кличком
      Гончарук спілкувався з Кличком / Колаж 24 каналу

      Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук 16 жовтня зібрав нараду за участі міського голови Києва Віталія Кличка та виконувача обов'язків голови Державної архітектурно-будівельної інспекції Олександра Строкача.

      Чиновники обговорювали незаконну надбудову на одному з будинків на Майдані Незалежності в Києві. Про це голова Кабміну Гончарук написав у фейсбуці.

      Читайте також: Зеленський про Кличка: Чому я його не звільнив – просто ще не звільнив

      "На вихідних радник київського мера Максим Бахматов звернув мою увагу на гучний випадок з незаконною надбудовою в самому центрі столиці. Хтось надто розумний вирішив добудувати на одному з будинків в центрі Майдану собі дах", – повідомив Гончарук.

      Тож під час зустрічі з Кличком і Строкачем "розставили крапки над "і":

      ► Хто повинен нести відповідальність за ситуацію?
      ► Які конкретні дії слід вчинити для розв'язання цієї проблеми?

      Якщо ми не готові зараз знести цю шпаківню на Майдані, то про яке комплексне розв'язання проблеми недобудов по всій країні можна говорити?
      – наголосив Гончарук.

      Керівник уряду зазначив, що знає тільки у Києві про "декілька сотень таких об'єктів". Тож на нараді обговорили загалом стратегію боротьби з незаконними забудовами. Такі наради мали б стати регулярними, причому включати "звітування про поточний стан справ".

      До теми: Незаконне будівництво в Києві: які будівлі визнали нелегальними

      blog_ava
      Що відбувається з доларом: пояснення експерта
      сьогодні
      4867
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Новини Києва Віталій Кличко Олексій Гончарук Архітектура Новини нерухомості Скандальні забудови
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Протест і підтекст: хто і навіщо використовує акцію "Ні капітуляції"
      сьогодні , 16:13 Протест і підтекст: хто і навіщо використовує акцію "Ні капітуляції"
      Наталя Ромашова 848
      Кара депутатська: наскільки і за що штрафуватимуть парламентських прогульників
      сьогодні , 15:15 Кара депутатська: наскільки і за що штрафуватимуть парламентських прогульників
      Ірина Поліщук 2644
      Ультиматум Кремлю: чого вимагає Україна від Росії і якими будуть наслідки
      сьогодні , 14:23 Ультиматум Кремлю: чого вимагає Україна від Росії і якими будуть наслідки
      Інна Жолобович 4374
      З ГПУ – на нари: поки Луценко "вчить англійську" в Лондоні, вдома за нього взялись детективи
      сьогодні , 11:50 З ГПУ – на нари: поки Луценко "вчить англійську" в Лондоні, вдома за нього взялись детективи
      Інна Жолобович 2594
      Збройний варіант чи мирна реінтеграція: дипломат пояснив, як повернути Донбас
      сьогодні , 10:15 Збройний варіант чи мирна реінтеграція: дипломат пояснив, як повернути Донбас
      Ірина Буртик 1280
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук