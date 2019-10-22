20:00
22 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ЗАГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО СМОГ У КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Божевілля Лукашенка. У Захарової підгоріло
      Вєсті Кремля
      21:58, 21 жовтня
      Вєсті.UA: Інтимні чутки про Гончарука. Панібратство в команді Зеленського
      Вєсті.UA
      19:49, сьогодні
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, 16 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ЗАГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО СМОГ У КИЄВІ

      Гончарук телефоном поговорив з польським прем'єром Моравецьким: деталі розмови

      126 Читать новость на русском
      Гончарук і Моравецький провели телефонну розмову
      Гончарук і Моравецький провели телефонну розмову / колаж 24 каналу

      Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук провів телефонну розмову зі своїм польським колегою Матеушем Моравецьким. У ході бесіди глави урядів обговорили економічне співробітництво між державами, двосторонні відносини та питання дозволів на міжнародні вантажні перевезення.

      З самого початку розмови Олексій Гончарук привітав свого колегу з перемогою його партії на нещодавніх парламентських виборах, інформує Кабінет Міністрів України.

      Важливо: Чому поляки знову підтримали консерваторів і як це вплине на стосунки з Україною

      Крім того, очільники урядів обговорили низку питань двостороннього порядку денного:

      • Укомплектація міжурядової комісії з економічного співробітництва:
        Олексій Гончарук попросив Матеуша Моравецького якомога швидше призначити голову польської частини комісії;
      • Міжнародні вантажні перевезення:
        український прем'єр наголосив, що нестача польських дозволів для здійснення міжнародних вантажних перевезень створює проблеми для тисяч українців та створює штучні обмеження розвитку двосторонніх торговельних відносин;
      • Польська підтримка України на шляху її розвитку:
        Гончарук наголосив на пріоритетах України, виділивши посилення європейської та євроатлантичної інтеграції, забезпечення верховенства права та проведення судової реформи, викорінення корупції, зростання економіки. Натомість Моравецький наголосив, що Польща надаватиме всебічну підтримку Україні у цих напрямках.

      У кінці розмови український прем'єр наголосив на важливості двосторонніх стратегічних відносин та запросив Матеуша Моравецького відвідати Київ з офіційним візитом.

      Що відомо про нещодавні вибори у Польщі?13 жовтня у Польщі відбулися вибори до обох палат парламенту – Сейму та Сенату. За результатами волевиявлення перемогу до Сейму та одноосібну більшість у ньому здобула правляча партія "Право і справедливість", яку і представляє прем'єр моравецький. Водночас, попри перемогу на виборах до Сенату, "ПіС" віддала опозиції більшість у верхній палаті парламенту.

      blog_ava
      Масштаб зловживань вражає, – Гончарук звільнив главу Держгеокадастру на Київщині
      сьогодні
      6963
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України Новини Польщі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Зустріч у Мінську: переговори можуть поставити хрест на нормандському форматі
      сьогодні , 19:01 Зустріч у Мінську: переговори можуть поставити хрест на нормандському форматі
      Інна Жолобович 3503
      Коломойський "надуває вуха". Олексій Гарань – про те, чому ЗеКоманді не потрібен сильний олігарх
      сьогодні , 18:42 Коломойський "надуває вуха". Олексій Гарань – про те, чому ЗеКоманді не потрібен сильний олігарх
      Олексій Гарань 379
      Як "95 квартал" і хор імені Верьовки можуть закопати Зеленського
      сьогодні , 18:30 Як "95 квартал" і хор імені Верьовки можуть закопати Зеленського
      Антон Голобородько 1023
      Смог у Києві: що спровокувало та чи варто бити на сполох?
      сьогодні , 16:40 Смог у Києві: що спровокувало та чи варто бити на сполох?
      Світлана Попова 1092
      "Слуги" продались? В президентской фракции устраивают детектор лжи, – экс-нардеп
      сьогодні , 15:48 "Слуги" продались? В президентской фракции устраивают детектор лжи, – экс-нардеп
      Сергій Лещенко 790
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук