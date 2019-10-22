Гончарук телефоном поговорив з польським прем'єром Моравецьким: деталі розмови

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук провів телефонну розмову зі своїм польським колегою Матеушем Моравецьким. У ході бесіди глави урядів обговорили економічне співробітництво між державами, двосторонні відносини та питання дозволів на міжнародні вантажні перевезення.

З самого початку розмови Олексій Гончарук привітав свого колегу з перемогою його партії на нещодавніх парламентських виборах, інформує Кабінет Міністрів України.

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Крім того, очільники урядів обговорили низку питань двостороннього порядку денного:

Укомплектація міжурядової комісії з економічного співробітництва :

Олексій Гончарук попросив Матеуша Моравецького якомога швидше призначити голову польської частини комісії;

: Олексій Гончарук попросив Матеуша Моравецького якомога швидше призначити голову польської частини комісії; Міжнародні вантажні перевезення :

український прем'єр наголосив, що нестача польських дозволів для здійснення міжнародних вантажних перевезень створює проблеми для тисяч українців та створює штучні обмеження розвитку двосторонніх торговельних відносин;

: український прем'єр наголосив, що нестача польських дозволів для здійснення міжнародних вантажних перевезень створює проблеми для тисяч українців та створює штучні обмеження розвитку двосторонніх торговельних відносин; Польська підтримка України на шляху її розвитку:

Гончарук наголосив на пріоритетах України, виділивши посилення європейської та євроатлантичної інтеграції, забезпечення верховенства права та проведення судової реформи, викорінення корупції, зростання економіки. Натомість Моравецький наголосив, що Польща надаватиме всебічну підтримку Україні у цих напрямках.

У кінці розмови український прем'єр наголосив на важливості двосторонніх стратегічних відносин та запросив Матеуша Моравецького відвідати Київ з офіційним візитом.

Що відомо про нещодавні вибори у Польщі?13 жовтня у Польщі відбулися вибори до обох палат парламенту – Сейму та Сенату. За результатами волевиявлення перемогу до Сейму та одноосібну більшість у ньому здобула правляча партія "Право і справедливість", яку і представляє прем'єр моравецький. Водночас, попри перемогу на виборах до Сенату, "ПіС" віддала опозиції більшість у верхній палаті парламенту.