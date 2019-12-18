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      Гончарук відкрив Офіс протидії рейдерству: що зміниться

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      Олексій Гончарук і Денис Малюська / facebook.com/PMHoncharuk

      Кабінет Міністрів України відкрив Офіс протидії рейдерству. Його метою стане максимально захистити право власності людини. В уряді заявили, що станом на сьогодні припинилося системне рейдерство.

      Про це на своїй фейсбук-сторінці заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук. За його словами, це так званий маленький адміністративний суд.

      До теми: Боротьба з рейдерством: чому це необхідно для бізнесу та інвесторів

      Кожна людина, чиї права власності порушено, може сюди звернутися. Мін'юст зробив надзвичайну роботу. Реагуватимемо миттєво,
      – наголосив Гончарук.

      Гончарук також зазначив, що за три місяці з 1404 скарг розглянуто і прийнято рішення по 1064 із них, а 368 реєстраторам із заплямованою репутацією заблоковано доступ до реєстрів.

      Відзначимо, що 5 грудня Верховна Рада проголосувала у другому читанні і в цілому за законопроєкт №0858 щодо протидії земельному рейдерству.

      Що передбачає закон про боротьбу із земельним рейдерством:

      • відтепер Держреєстр і Держгеокадастр діятимуть в автоматичному режимі обміну інформацією;
      • зобов'язує оцифрувати всі наявні у Держгеокадастрі дані про раніше видані державні акти і зареєстровані договори оренди;
      • ці дані вноситимуться в кадастр у максимально стислі терміни;
      • вводитимуться запобіжники з приводу підробки документів.

      Законопроєкт також встановлює:

      • якщо сторона договору, бажає відмовитися від автоматичного продовження договору оренди землі, але не пізніше, ніж за 30 календарних днів до закінчення терміну договору, повинна подати до Державного реєстру майнових прав заяву про це;
      • у разі відсутності такої заяви після настання відповідної дати закінчення дії договору, він продовжується на той самий строк і з тими ж умовами;
      • орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності, передані в оренду на земельних торгах, не може бути зменшена за угодою сторін протягом терміну дії договору оренди, а також при його поновленні.
      • законопроєкт також передбачає встановлення розміру гарантійного внеску по лоту на рівні 5% від стартової ціни продажу земельної ділянки і 50% стартового розміру річної плати за користування земельною ділянкою.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Корупція Міністерство юстиції Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук
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