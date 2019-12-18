Гончарук відкрив Офіс протидії рейдерству: що зміниться

Кабінет Міністрів України відкрив Офіс протидії рейдерству. Його метою стане максимально захистити право власності людини. В уряді заявили, що станом на сьогодні припинилося системне рейдерство.

Про це на своїй фейсбук-сторінці заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук. За його словами, це так званий маленький адміністративний суд.

До теми: Боротьба з рейдерством: чому це необхідно для бізнесу та інвесторів

Кожна людина, чиї права власності порушено, може сюди звернутися. Мін'юст зробив надзвичайну роботу. Реагуватимемо миттєво,

– наголосив Гончарук.

Гончарук також зазначив, що за три місяці з 1404 скарг розглянуто і прийнято рішення по 1064 із них, а 368 реєстраторам із заплямованою репутацією заблоковано доступ до реєстрів.

Відзначимо, що 5 грудня Верховна Рада проголосувала у другому читанні і в цілому за законопроєкт №0858 щодо протидії земельному рейдерству.

Що передбачає закон про боротьбу із земельним рейдерством:

відтепер Держреєстр і Держгеокадастр діятимуть в автоматичному режимі обміну інформацією;

зобов'язує оцифрувати всі наявні у Держгеокадастрі дані про раніше видані державні акти і зареєстровані договори оренди;

ці дані вноситимуться в кадастр у максимально стислі терміни;

вводитимуться запобіжники з приводу підробки документів.

Законопроєкт також встановлює: