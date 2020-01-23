18:26
23 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ДАВОС 2020 ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Унітазні російські шпіони. Кадиров "вривається" в правоохоронну систему РФ
      Вєсті Кремля
      21:04, 22 січня
      Вєсті.UA: Кива "відгріб" по повній. Нашестя вовків в українських судах
      Вєсті.UA
      20:57, 22 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      ДАВОС 2020 ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020

      Гончарук відповів, чи інвестори з Росії отримають підтримку уряду

      1324 Читать новость на русском
      Гончарук розповів, чи буде уряд підтримувати інвесторів із Росії / Getty Images

      Робота величезної кількості російських компаній в Україні є небажаною. Тут можуть працювати лише ті, хто поважає територіальну цілісність та суверенітет.

      Так Олексій Гончарук відповів на запитання, чи буде уряд підтримувати великих інвесторів із Росії, пише "Радіо Свобода". Свою позицію прем’єр-міністр озвучив на полях зустрічі Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

      Дивіться також: Як Гончарук вчив інвесторів у Давосі говорити "Слава Україні!" – відео

      Гончарук наголосив, що і цій ситуації визначальну роль відіграють "дуже складні відносини з Росі'ю" та санкційні обмеження. 

      Є санкційна політика щодо величезної кількості компаній, які, наприклад, працюють в Криму, до них застосовані санкції, тому, безумовно, робота таких компаній в Україні буде, м’яко кажучи, буде ускладненою, тобто вона не є бажаною. Всі, хто не поважають суверенітет і територіальну цілісність України, в Україні працювати не повинні,
      – сказав він. 

      Відповідь Гончарука також стосувалась запитання про те, чи буде російському інвесторові наданий "менеджер-няня", відповідно до озвученої президентом Володимиром Зеленським концепції Investment nanny.

      Довідка! Концепція Investment nanny передбачає персонального "опікуна" від уряду тому, хто інвестує в Україну понад 100 мільйонів доларів. Таким чином великі інвестори та компанії отримають. Олексій Гончарук наголосив, що таке ж ставлення має бути і до українських інвесторів. Більше про основні тези із виступу президента – тут. 

      Гончарук також наголосив, що уряд запровадить цілу низку інвестиційних гарантій. Зокрема, міжнародний арбітражний суд. Він розглядатиме інвестиційні вимоги інвесторів, які вклали в економіку країни до 10 мільйонів доларів.

      Що відомо про Всесвітній економічний форум у Давосі? Міжнародна неурядова організація, яка щороку організовує зустріч в Давосі (Швейцарія). Ця подія збирає близько 2500 вищих керівників бізнесу, міжнародних політичних лідерів, обраних інтелектуалів і журналістів. Учасники обговорюють найбільш актуальні питання, що стоять перед світом.

      Туди цього року поїхала українська делегація: президент Володимир Зеленський, прем’єр Гончарук та два десятки народних депутатів. Список – за посиланням.

      Як зробити сирники: прості рецепти приготування
      сьогодні
      48899
      Теги: Новини України Олексій Гончарук Новини політики Новини Росії Давос 2020 Кабінет Міністрів України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:01 Фабрики "русских людей": почему Путин заложник своего прошлого
      Павло Казарін 561
      сьогодні , 17:00 Торжество ко дню освобождения Освенцима: почему Путин должен молчать, но не Зеленский
      Блоги 3642
      14 січня , 18:19 Декоративні електричні каміни: їхні види та переваги – фото
      Ростислав Струтинський 1276
      19 січня , 19:44 Битва поколінь: найстарший і наймолодший чемпіони світу з покеру
      680
      сьогодні , 16:11 Deutsche Bahn: як працює німецька компанія, що допомагатиме Укрзалізниці
      Ірина Кошанська 952
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук