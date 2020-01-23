Гончарук відповів, чи інвестори з Росії отримають підтримку уряду

Робота величезної кількості російських компаній в Україні є небажаною. Тут можуть працювати лише ті, хто поважає територіальну цілісність та суверенітет.

Так Олексій Гончарук відповів на запитання, чи буде уряд підтримувати великих інвесторів із Росії, пише "Радіо Свобода". Свою позицію прем’єр-міністр озвучив на полях зустрічі Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

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Гончарук наголосив, що і цій ситуації визначальну роль відіграють "дуже складні відносини з Росі'ю" та санкційні обмеження.

Є санкційна політика щодо величезної кількості компаній, які, наприклад, працюють в Криму, до них застосовані санкції, тому, безумовно, робота таких компаній в Україні буде, м’яко кажучи, буде ускладненою, тобто вона не є бажаною. Всі, хто не поважають суверенітет і територіальну цілісність України, в Україні працювати не повинні,

– сказав він.

Відповідь Гончарука також стосувалась запитання про те, чи буде російському інвесторові наданий "менеджер-няня", відповідно до озвученої президентом Володимиром Зеленським концепції Investment nanny.

Довідка! Концепція Investment nanny передбачає персонального "опікуна" від уряду тому, хто інвестує в Україну понад 100 мільйонів доларів. Таким чином великі інвестори та компанії отримають. Олексій Гончарук наголосив, що таке ж ставлення має бути і до українських інвесторів. Більше про основні тези із виступу президента – тут.

Гончарук також наголосив, що уряд запровадить цілу низку інвестиційних гарантій. Зокрема, міжнародний арбітражний суд. Він розглядатиме інвестиційні вимоги інвесторів, які вклали в економіку країни до 10 мільйонів доларів.

Що відомо про Всесвітній економічний форум у Давосі? Міжнародна неурядова організація, яка щороку організовує зустріч в Давосі (Швейцарія). Ця подія збирає близько 2500 вищих керівників бізнесу, міжнародних політичних лідерів, обраних інтелектуалів і журналістів. Учасники обговорюють найбільш актуальні питання, що стоять перед світом.



Туди цього року поїхала українська делегація: президент Володимир Зеленський, прем’єр Гончарук та два десятки народних депутатів. Список – за посиланням.