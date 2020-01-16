Гончарук уперше відреагував на резонансні зливи розмов за його участю

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук вважає, що поява у мережі записів розмов за його участю є кампанією проти нього особисто та президента Володимира Зеленського зокрема.

Як підкреслив Гончарук у своїх соцмепрежах, із самого початку проти команди президента й уряду працюють багато людей, яким хотілось, щоб владі нічого не вдалося. Та, щоб Україні нічого не вдалося. За словами очільника Кабміну, ці недоброзичливці провокували економічні катастрофи, дефолти, падіння гривні, неможливість побудувати взаємини із міжнародними партнерами. Але все це виявилося брехнею.

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Також він повідомив, що проти нього та уряду останнім часом розгорнулися масовані медіаатаки. Гончарук підкреслив, це свідчить про те, що його команда – на правильному шляху.

Ми перекрили дуже багато корупційний потоків і схем, і не даємо грабіжникам далі обкрадати країну. Вони вже втратили мільйони гривень і щодня надалі втрачатимуть мільйони гривень тіньового доходу. Вони марно намагаються їх відновити, і це у них не вийде. Тому звертаюся до тих, хто бореться проти нас: Вам нас не злякати! Ми будемо ще наполегливіше викорінювати корупцію та перекривати потоки. Головна ціль роботи нашої команди — перезавантажити країну, зламати стару систему і побудувати нову, без "схематозів" і договорняків,

— наголосив Гончарук.

Водночас прем’єр переконує, що його команда працює над тим, аби кожен українець відчув реальні зміни. Як приклад він навів той факт, що

зміцнився обмінний курс;

зросли до 7-річного максимуму накопичення міжнародних резервів, які становлять 25 мільярдів гривень;

приплив прямих іноземних інвестицій в країну зріс до 2,5 мільярда доларів

інфляція різко впала до 4,1%;

уряду вдалося запозичити гривню за рекордно низьким відсотком.

"Якщо це не позитивні зміни у нашій економіці, то я в ній – повний профан. І це далеко не всі гарні новини", – підсумував Гончарук.

Гончарук прокоментував прослушку наради за його участю, яка потрапила в мережу: відео

Що це за резонансні записи розмов, у яких бере участь Гончарук

На ютьюб-каналі "Як обдурити президента" вийшли три частини записів розмов з Кабміну. На них прем’єр Олексій Гончарук разом із членами Кабміну та НБУ обговорюють економічну ситуацію в країні. Водночас вони радяться, що говорити президенту Зеленському під час зустрічі, який цікавиться зміцненням курсу гривні та "звідки дірка у бюджеті".

Резонансу ситуації надає те, що взагалі прослуховують членів уряду та таке прослуховування відбувається у будівлі Кабміну. Крім того, на увагу заслуговують вислови Гончарука, де він називає себе "профаном", заявляє, що "у Зеленського є дуже примітивне… просте розуміння економічних процесів". Також прем’єр називає гаранта Вовою та збирається йому пояснити економічні процеси в країні на прикладі салату "Олів’є".

Зверніть увагу! Олів'є не подорожчає: у мережі з'явилася третя частина резонансних записів Гончарука – відео