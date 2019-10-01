Гончарук запевнив, що уряд не планує підвищувати податки

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що в чинних планах уряду немає підвищення податків, а навпаки – створюватиме стимули для бізнесу та громадян.

Про це прем'єр Гончарук заявив у програмі "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

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Ми, уряд, не плануємо підвищувати податки, це неправильний шлях. Держава не повинна збільшувати обсяг ресурсів, які вона пропускає через себе,

– зазначив очільник уряду.

Прем'єр наголосив, що держава, навпаки, має створювати такі стимули для бізнесу і громадян, щоб вони не боялися мати справу з нею, "щоб вони вкладали свої гроші у свою справу і розвивали Україну".

Раніше Гончарук зазначав, що Україну чекають непрості часи, оскільки доведеться віддавати "рекордні борги". Саме тому темпів зростання економіки не можна уповільнювати.