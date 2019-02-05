12:59
5 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЕПІФАНІЙ ПОМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛО ТОЛМАЦЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Життя у РФ без допінгу. Як росіяни борються з провалами
      Вєсті Кремля
      21:19, 4 лютого
      Вєсті.UA: Як Вілкул косить під Зеленського. Президентські мрії Яценюка
      Вєсті.UA
      19:36, 4 лютого
      Афера, що веде до ФБР: куди насправді витрачають мільйони з комунальних платіжок дніпрян
      ЦРУ
      09:00, 1 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Радянський чоловік
      Згадати все
      22:56, 1 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЕПІФАНІЙ ПОМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛО ТОЛМАЦЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США

      Гонки озброєнь не буде, але США і Росія можуть розмістити ракети в Європі, – експерт

      197 Читать новость на русском
      США і Росія вийшли з ракетного договору
      США і Росія вийшли з ракетного договору / 24 канал

      В Росії таких ресурсів на гонку озброєнь, як було за часів холодної війни, немає. США також не збирається виділяти великі гроші на виробництво ракет середньої дальності.

      Таку думку в коментарі 24 каналу озвучив політичний аналітик Микола Бєлєсков.

      Читайте також: США та Росія готують нову гонку озброєнь: чим це загрожує Україні

      В 1985 році під час холодної війни військовий бюджет СРСР був близько 320 мільярдів доларів. Нинішній бюджет Росії – близько 46-48 мільярдів. Тому в Москви немає ресурсів на таку гонку озброєнь, створення такої кількості наземних ракетних комплексів середньої дальності, як за часів СРСР. В кращому випадку це буде один-два бригадні комплекси – кожен по 24-30 ракет на рік,
      – вважає Микола Бєлесков.

      Тому, за словами фахівця, в найближчі роки не буде ніякої гонки озброєнь саме в сфері вироблення ракет середньої дальності. В інших – так. Але немає сенсу лякати цим людей.

      Водночас, зазначає Бєлєсков, подальші стосунки між США і Росією залежать від того, чи покажуть росіяни ці комплекси і розмістять їх в Європі. Те ж саме стосується і американців.

      "Якщо ракети США з’являться в Польщі, то нічого доброго європейську безпеку не чекає. Але є сумніви, що Вашингтон на це піде. Проти цього більшість європейців – Німеччина, Франція, країни Бенілюксу. Такий крок знищить НАТО на радість Росії. Хіба що за умови розміщення РФ своїх ракет в європейській частині країни, США розмісять свої. Тоді буде повторення сценарію 80-х років минулого століття", – наголосив Бєлєсков.

      Зазначимо, що США 2 лютого офіційно повідомили Росію про призупинення участі у двосторонньому Договорі про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД). США вже готують процедуру виходу з договору та більше не вважають себе зобов'язаними виконувати умови цього документу. Це означає, що американська сторона має право розробляти та виготовляти заборонене угодою озброєння. Росія заявила, що також призупиняє участь у "Ракетному договорі" і починає науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи зі створення нових видів ракет.

      Що передбачає Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності?ДРСМД було підписано Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.

      Чому розпочався "ракетний конфлікт" між Росією та США? Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності було підписано Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.

      Вперше Помпео оголосив про намір США вийти з договору ще в грудні 2018 року, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання. Ультиматум США завершився у суботу, 2 лютого.

      Президент Дональд Трамп виступив із заявою про те, що Росія безкарно порушувала договір. Він звинуватив РФ у таємній розробці забороненої ракетної системи, "яка є прямою загрозою союзникам США і американським військам за кордоном". Перші повідомлення про порушення Росією договору пролунали ще за часів президентства Барака Обами 2012 року, проте жодних офіційних заяв стосовно цього тоді оголошено не було. У 2016 році Росія перекинула ракетні комплекси "Іскандер", здатні нести ядерний заряд, до кордонів ЄС і НАТО – до Калінінградської області між Польщею і Литвою.

      blog_ava
      Хто знищував військовий потенціал ЗСУ у 1991 – 2014 роках: підозрюються всі міністри оборони
      сьогодні
      3831
      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Новини США Новини Росії НАТО Володимир Путін Дональд Трамп Ядерна безпека
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Жизнь в Луганске: одни убегают от войны, другие делают вид, что ее нет
      сьогодні , 12:00 Жизнь в Луганске: одни убегают от войны, другие делают вид, что ее нет
      Ольга Черненко 316
      Як подолати корупцію: що пропонують кандидати в президенти
      сьогодні , 10:28 Як подолати корупцію: що пропонують кандидати в президенти
      Інна Жолобович 2445
      Метод другої половинки, або Як дізнатися більше про кандидата в президенти
      сьогодні , 08:40 Метод другої половинки, або Як дізнатися більше про кандидата в президенти
      Артем Овдієнко 687
      Бомбу "Настя Рыбка" применят на выборах в Украине
      4 лютого , 22:01 Бомбу "Настя Рыбка" применят на выборах в Украине
      Злой Одессит 4520
      "Зелена книга": зірка кінофестивалів і один з найгучніших фільмів року
      4 лютого , 21:01 "Зелена книга": зірка кінофестивалів і один з найгучніших фільмів року
      Юлія Ліпенцева 655
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук