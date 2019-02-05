Гонки озброєнь не буде, але США і Росія можуть розмістити ракети в Європі, – експерт

В Росії таких ресурсів на гонку озброєнь, як було за часів холодної війни, немає. США також не збирається виділяти великі гроші на виробництво ракет середньої дальності.

Таку думку в коментарі 24 каналу озвучив політичний аналітик Микола Бєлєсков.

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В 1985 році під час холодної війни військовий бюджет СРСР був близько 320 мільярдів доларів. Нинішній бюджет Росії – близько 46-48 мільярдів. Тому в Москви немає ресурсів на таку гонку озброєнь, створення такої кількості наземних ракетних комплексів середньої дальності, як за часів СРСР. В кращому випадку це буде один-два бригадні комплекси – кожен по 24-30 ракет на рік,

– вважає Микола Бєлесков.

Тому, за словами фахівця, в найближчі роки не буде ніякої гонки озброєнь саме в сфері вироблення ракет середньої дальності. В інших – так. Але немає сенсу лякати цим людей.

Водночас, зазначає Бєлєсков, подальші стосунки між США і Росією залежать від того, чи покажуть росіяни ці комплекси і розмістять їх в Європі. Те ж саме стосується і американців.

"Якщо ракети США з’являться в Польщі, то нічого доброго європейську безпеку не чекає. Але є сумніви, що Вашингтон на це піде. Проти цього більшість європейців – Німеччина, Франція, країни Бенілюксу. Такий крок знищить НАТО на радість Росії. Хіба що за умови розміщення РФ своїх ракет в європейській частині країни, США розмісять свої. Тоді буде повторення сценарію 80-х років минулого століття", – наголосив Бєлєсков.

Зазначимо, що США 2 лютого офіційно повідомили Росію про призупинення участі у двосторонньому Договорі про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД). США вже готують процедуру виходу з договору та більше не вважають себе зобов'язаними виконувати умови цього документу. Це означає, що американська сторона має право розробляти та виготовляти заборонене угодою озброєння. Росія заявила, що також призупиняє участь у "Ракетному договорі" і починає науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи зі створення нових видів ракет.

Що передбачає Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності?ДРСМД було підписано Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.

Чому розпочався "ракетний конфлікт" між Росією та США? Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності було підписано Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.



Вперше Помпео оголосив про намір США вийти з договору ще в грудні 2018 року, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання. Ультиматум США завершився у суботу, 2 лютого.



Президент Дональд Трамп виступив із заявою про те, що Росія безкарно порушувала договір. Він звинуватив РФ у таємній розробці забороненої ракетної системи, "яка є прямою загрозою союзникам США і американським військам за кордоном". Перші повідомлення про порушення Росією договору пролунали ще за часів президентства Барака Обами 2012 року, проте жодних офіційних заяв стосовно цього тоді оголошено не було. У 2016 році Росія перекинула ракетні комплекси "Іскандер", здатні нести ядерний заряд, до кордонів ЄС і НАТО – до Калінінградської області між Польщею і Литвою.