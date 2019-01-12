Гонки переслідування на етапі Кубка світу з біатлону в Оберхофі під загрозою зриву

12 січня в німецькому Оберхофі в рамках четвертого етапу Кубка світу з біатлону повинні відбутися гонки переслідування: о 13:45 жіноча, о 16:00 – чоловіча.

За інформацією Biathlon.com.ua, погодні умови для старту дуже погані, о 9:30 за місцевим часом на стадіоні йшов сніг, а вже через дві години до нього додалися густий туман і поривчастий вітер.

Читайте також: Українські біатлоністи провалили спринт на етапі Кубка світу в Оберхофі



Гонки переслідування у Оберхофі можуть перенести

Існує ймовірність, що жіночий пасьют буде скасований або перенесений. При цьому на стрільбищі умови хороші.



Гонки переслідування у Оберхофі під загрозою зриву

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram