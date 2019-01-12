Гонки переслідування на етапі Кубка світу з біатлону в Оберхофі під загрозою зриву
12 січня в німецькому Оберхофі в рамках четвертого етапу Кубка світу з біатлону повинні відбутися гонки переслідування: о 13:45 жіноча, о 16:00 – чоловіча.
За інформацією Biathlon.com.ua, погодні умови для старту дуже погані, о 9:30 за місцевим часом на стадіоні йшов сніг, а вже через дві години до нього додалися густий туман і поривчастий вітер.
Читайте також: Українські біатлоністи провалили спринт на етапі Кубка світу в Оберхофі
Гонки переслідування у Оберхофі можуть перенести
Існує ймовірність, що жіночий пасьют буде скасований або перенесений. При цьому на стрільбищі умови хороші.
Гонки переслідування у Оберхофі під загрозою зриву
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня 2018 , 06:44
"Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО10 вересня 2011 , 21:56
Коноплянка в незвичному образі привітав з Новим роком: фото2 січня , 20:19
Богуш повертається у великий футбол17 жовтня 2013 , 11:46
Офіційно: Джуліано - гравець "Греміо"13 червня 2014 , 15:13