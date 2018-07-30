Гонсалес повернеться в "Динамо", якщо не домовиться із "Сантосом"

Півзахисник "Динамо" Дерліс Гонсалес може залишитися в київському клубі.

Батько футболіста прокоментував переговори з бразильським "Сантосом".

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Якщо Дерліс не отримає ту ж зарплату, яка у нього була в "Динамо", то не перейде до "Сантоса" і у вівторок повернеться до України. Поки ми не летимо до Бразилії на переговори, вже і так просиділи там чотири дні, нічого не вирішивши, - цитує Пабло Гонсалеса Atribuna.com.br.

Відомо, що якщо Дерліс перебереться в "Сантос" на правах оренди з правом викупу, то в зворотному напрямку приїде вінгер Вітор Буено. Останній вже прибув до Києва і чекає завершення епопеї з Гонсалесом.

24-річний Дерліс перейшов в "Динамо" з "Базеля" в 2015 році за 9,4 мільйона євро і з тих пір забив за клуб 12 голів в 85 матчах. Минулої весни парагваєць програв конкуренцію за місце у старті Віктору Циганкову і Беньяміну Вербічу і рідко з'являвся на полі.

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