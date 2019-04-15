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      Гонтарева була другою загрозою для української економіки після агресії Росії, – Бахматюк

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      Олег Бахматюк
      Олег Бахматюк

      Масове закриття комерційних банків, що стало результатом політики екс-глави Національного банку України Валерії Гонтаревої, виявилося найбільшою помилкою в економічній політиці держави і завдало сильної шкоди економіці країни.

      Про це в інтерв'ю Дмитру Гордону в програмі "Гордон" заявив власник групи компаній "Укрлендфармінг" Олег Бахматюк, передає "ДС".

      "Я вважаю, що оцінку банкопаду скоро дадуть. Думаю, це сама безглузда річ, яка була зроблена в економічному плані на території України. Як би це не називали – чищенням, очищенням – мене ніхто не переконає. Адже якщо хірург відрізає палець, коли в організмі гангрена, він рятує організм. Якщо ж він відрізає руки, ноги, вуха і залишає якийсь обрубок, то це не очищення, це робить неможливим подальше життя", – пояснив Бахматюк.

      На його думку, тільки супер критичні чинники могли б виправдати такі дії НБУ, але їх не було.

      "Я вважаю, що невиправдано ввести, наприклад, 300 млрд грн і повертати 1%. Я вважаю, що невиправдано знищити 40% ВВП, коли можна було обмежитися 12%. Тільки потрібно було ніжніше це робити", – додав бізнесмен.

      Нагадаємо, що в 2014-2015 рр. неплатоспроможними було визнано понад 90 українських банків, активи яких, за даними НБУ, до кризи становили близько третини активів нашої банківської системи. У багатьох випадках власники скаржилися, що їм просто не дали можливості докапіталізувати і врятувати свої банки. Зокрема, в результаті дій НБУ закрилися і два банки, які належали Олегу Бахматюку – "Ві Ей Бі" і "Фінансова ініціатива". Він стверджує, що підстав для визнання їх неплатоспроможними не було.

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      Теги: Олег Бахматюк Валерія Гонтарева
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