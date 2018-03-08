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Гонтарева полікувалася в Індії на майже 400 тисяч гривень

918 Читать новость на русском
Валерія Гонтарева
Валерія Гонтарева / Соцмережі

Поки ще чинна очільниця Національного банку України Валерія Гонтарева нещодавно оздоровлювалася у Індії, і витратила на це чималеньку суму.

Відповідну інформацію розміщено в її електронній декларації, що є опублікованою Єдиному державному реєстрі декларацій.

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Так, відповідно до змін, які було внесено 6 березня, Гонтарева витратила 372,5 тисячі гривень на лікування в індійському Hospital Kalari Kovilakom.

До слова, на сайті установи вказано, що вона спеціалізується на традиційній індійській медицині, а профіль госпіталю – очищення організму, антистрес, контроль ваги.

Наприкінці грудня 2017 року Гонтарева задекларувала 83,5 мільйона гривень доходу від відчуження цінних паперів і корпоративних прав.

Нагадаємо, 18 січня з’явився проект постанови про призначення Якова Смолія на посаду очільника НБУ. В парламент уже внесли постанову про звільнення чинної голови Нацбанку Валерії Гонтаревої, яка перебуває у відпустці ще з травня 2017 року.

Теги: Новини політики Новини України НБУ Валерія Гонтарева Індія Здоров'я е-декларування
Джерело: 24 Канал
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