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      ПІДПАЛ БУДИНКУ ГОНТАРЕВОЇ БЮДЖЕТ 2020 ВЕРХОВНА РАДА

      Гонтарева розповіла свою версію підпалу будинку

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      Будинок Гонтаревої після пожежі
      Будинок Гонтаревої після пожежі / 24 канал

      У ніч проти 17 вересня згорів заміський будинок ексголови Нацбанку Валерії Гонтаревої. Під час інциденту в будинку був один охоронець, який і викликав усі необхідні служби. Сама Гонтарева дізналася про пожежу ще вночі.

      Валерія Гонтарева в інтерв’ю LB розповіла, що у будинку завжди є лише один охоронець, а коли пишуть, що їх було шестеро, то "це повна нісенітниця".

      Коротко про головне: Підпал будинку Гонтаревої: що відомо на цей момент – фото і відео

      Ексголова НБУ сказала, що охоронець побачив, як через паркан на дах полетіли якісь предмети.

      Як великі рюкзаки. Відразу за ними полетів фаєр, сталося загоряння,
      – додала вона.

      Після цього, охоронець зателефонував до Гонтаревої, в поліцю і пожежникам.

      Пожежники довго не їхали, але будинок встиг серйозно вигоріти,
      – наголосила Гонтарева.

      Потім рятувальники почали гасити полум’я близько години зовні, ще дві години всередині. Гонтарева каже, що будинок встиг згоріти повністю. Ексголова Нацбанку запевнила, що у будинку є камери, які все зафіксували.

      Напередодні Гонтарева заявляла, що не знає, хто стоїть за підпалом будинку. Вона розповіла, що їй погрожували Ігор Коломойський та заступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов. Олігарх Коломойський вважає, що підпал дому Гонтаревої може бути вигідний їй самій. До речі, у НБУ різко негативно відреагували на нічний інцидент.

      До речі: Чому Гонтаревій може бути вигідне псування власного майна

      Наразі головною версією правоохоронців є підпал. Вони вже відкрили кримінальне провадження за фактом цього інциденту. Примітно, що на згарищі слідчі знайшли світло-шумову ракету. Її вже передали на експертизу.

      Як виглядає дім Гонтаревої після пожежі – дивіться тут.

      Які нещастя траплялися з Гонтаревою останнім часом?Спочатку колишню очільницю Нацбанку у Лондоні на пішохідному переході збила автівка. Потім жінка поскаржилась на те, що машину її невістки та повної тезки спалили, тепер – пожежа у маєтку під Києвом. Все це відбувається на тлі викликів Гонтаревої до ГПУ та ДБР, обшуків у її українських помешканнях та заяв самої політикині про погрози з боку Коломойського.

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      Теги: Новини України Підпал будинку Гонтаревої Валерія Гонтарева Пожежа Розслідування Новини Києва Поліція НБУ Кримінальні новини
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