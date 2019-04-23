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      Гонтарева та Ложкін не з'явилися на допит в ГПУ

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      22 квітня Генпрокуратура викликала на допит друзів Порошенка – колишню очільницю НБУ Валерію Гонтарєву, екс-главу Адміністрації президента Бориса Ложкіна, заступника глави АП Олексія Філатова. Проте вони до будівлі ГПУ так і не з'явилися.

      Про це повідомила кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі.

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      Відомо, що двоє з підозрюваних перебувають за кордоном, тому шансів на те, щоб вони приїхали не допит в ГПУ не було.

      Зокрема, Валерія Гонтарева заявляла, що вона не прийде на допит до Генпрокуратури, бо жодної офіційної повістки до неї не надходило. "Я не збираюся йти на допит. Я живу і працюю в Лондоні. Якщо вони хочуть мене допитувати, то хай приїдуть і допитають", – сказала екс-очільниця НБУ.

      Валерія Гонтарева
      Валерія Гонтарева

      Юристи Бориса Ложкіна наголосили, що жодних офіційних повідомлень чи про підозру, чи про запрошення на допит ГПУ не направляла. А інтернет-повідомлення не можуть бути юридичною підставою для цього.

      Борис Ложкін
      Борис Ложкін

      Більше того, юристи запевняють, що ГПУ наводить "хайп" у медіа, звинувачуючи Ложкіна, Гонтарєву та Філатова, тому що вони вже "перефарбувалися" під нову владу.

      У чому звинувачують Гонтареву, Ложкіна та Філатова?28 березня ввечері глава відділу процесуального керівництва у ГПУ Костянтин Кулик оприлюднив лист, де зазначив, що вручнено підозри колишній очільниці НБУ Валерії Гонтарєвій, екс-очільнику Адмінітрації Президента Борису Ложкіну і заступнику глави Адміністрації Олексію Філатову. Мовляв, вони дозволили злочинному угрупованню Курченка легалізувати мільярди доларів.

      Хто такий Сергій Курченко? Український бізнесмен, олігарх, власник групи компаній СЄПЕК (Східно-Європейська паливно-енергетична компанія), екс-власник і президент футбольного клубу "Металіст". Після Революції Гідності втік з України і досі переховується у Москві.

      За оцінками МВС, злочинні схеми ввезення на територію України і продажу нафтопродуктів групою компаній СЄПЕК завдали українському бюджету збитків на 7 мільярдів гривень. Проти Курченка відкрита низка кримінальних справ, його майно та майно підприємств заарештовані. Як член оточення Януковича, Курченко потрапив під санкції Європейського Союзу.

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      Теги: Новини України Гроші Валерія Гонтарева Борис Ложкін ГПУ Сергій Курченко
      Джерело: 24 канал
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