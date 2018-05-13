Google анонсувала свій флагманський смарт-годинник

Під час виставки Google I/O 2018 компанія заявила, що вони мають співпрацю з Qualcomm, тож налагодили масове виробництво новітніх комплектуючих для "розумних" наручних ґаджетів.

Як пише akket.com, зокрема, Google анонсувала смарт-годинник Google Pixel Watch. Новинку компанія планує представити під час осінньої презентації.

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Ґаджет буде оснащений новітнім процесором від Qualcomm. Він також підтримуватиме інтеграцію з голосовим помічником Google Assistant.

Як повідомляють джерела, смарт-годинник Google буде доступний у двох версіях, які відрізнятимуться один від одного розміром і функціями. Вірогідно, йдеться про підтримку мереж стільникового оператора, щоб Pixel Watch могли стати незалежним пристроєм для завантаження інформації з мережі.