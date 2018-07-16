Google Chrome отримає масштабне оновлення

Цього тижня браузер Google Chrome отримає оновлення системи безпеки Site Isolation. Щоправда нова версія використовуватиме на 13% більше оперативної пам'яті, ніж зараз.

Про це повідомляє видання Forbes.

Це оновлення буде захищати користувачів від шкідливих веб-сайтів, які крадуть конфіденційні дані (паролі, ключі шифрування тощо). Завдяки ізоляції сайту, вміст домену веб-сайту розміщується в ізольований процес, який не дасть змоги обмінюватися пам'яттю з іншими доменами. Тобто шкідливі сайти не зможуть вкрасти те, до чого вони не можуть отримати доступ.

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Наразі "ізоляція сайту" працює в Chrome для Windows, Chrome OS, Mac і Linux. Мобільна версія Chrome отримає оновлення пізніше.

Щоправда, є в цьому недолік – "ізоляція сайту" споживає на 10-13% більше оперативної пам’яті, що вплине на продуктивність ґаджета.

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