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Google Chrome стане безпечнішим: компанія розпочала блокування сторонніх розширень

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Google Chrome блокуватиме сторонні розширеня
Google Chrome блокуватиме сторонні розширеня / pinterest.

Спеціалісти з безпеки постійно виявляють шкідливі розширення для браузера Chrome, які можуть збирати конфіденційну інформацію користувачів або ж іншим способом завдавати шкоди комп'ютерам. І от нарешті корпорація Google звернула увагу на цю проблему і представила її вирішення.

Про це повідомляє SlashGear.

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Компанія Google проаналізувала скарги користувачів на роботу Chrome і виявилося, що величезна кількість претензій припадає на розширення, які встановлені зі сторонніх джерел. Аби убезпечити веб-серферів, Google заборонить установку розширень для Chrome зі сторонніх серверів. Користувач зможе встановлювати тільки ті розширення, які були опубліковані на офіційному порталі Chrome Web Store.

Зрозуміло, Google залишила розробникам певний час на міграцію розширень в Chrome Web Store. Починаючи з 12 червня 2018 року, користувачі не зможуть встановлювати зі сторонніх сайтів тільки розширення, опубліковані пізніше цієї дати. У разі такої спроби браузер перенаправляє запит на відповідну сторінку магазину Chrome.

З 12 вересня 2018 року зникне можливість установки зі сторонніх джерел і для заздалегідь опублікованих розширень. А вже на початку грудня 2018 року планується повна відмова від механізму встановлення розширень зі сторонніх сайтів. Відбудеться це разом з виходом 71 версії браузера Chrome.

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Втім, користувачам все ж не варто втрачати пильності, адже в Chrome Web Store досить підроблених розширень, які маскуються під "добропорядні".

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Теги: Техно Інтернет Google Кібербезпека
Джерело: 24 Канал
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