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Google дозволить грати в ігри з Play Store, не завантажуючи їх

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Google дозволить грати в ігри з Play Store, не завантажуючи їх
Google дозволить грати в ігри з Play Store, не завантажуючи їх / Фото з вільних джерел

Google розширила можливості функції "Миттєві додатки", дозволивши грати в ігри з Google Play без необхідності завантажувати їх на пристрій. Нововведення вже доступне для деяких ігор, розробники яких створили демо-версію гри.

Про це повідомляє Androidinsider.

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Згідно з правилами Google, демо-версія повинна пропонувати можливість оцінити механіку і геймплей до того, як придбати гру. Таким чином пошуковий гігант розраховує скоротити кількість звернень за відшкодуванням коштів з боку незадоволених користувачів. Реалізувати можливість запуску ігор прямо в Google Play вдалося завдяки технології AppOnBoard. Вона вимагає, щоб кожна демо-версія важила не більше 10 МБ, щоб будь-який користувач міг оцінити тайтл незалежно від характеристик його пристрою.

Поява в Google Play демо-версій ігор, крім позитивного досвіду, може негативно відбитися на їх ціні. Оскільки розміщення "пробників" не є для розробників безкоштовною послугою, деякі з них можуть почати включати поточні витрати у вартість підсумкового продукту.

Як грати в ігри з Google Play без їх інсталяції – дивіться відео

 

Оскільки демо-версії ще не отримали належного поширення, а у Google відсутній список кандидатів та ігор, єдиним способом пошуку залишається шукати вручну. У тайтлів, для яких доступна можливість демонстрації, поруч із кнопкою установки, з'явиться кнопка Try Now, або "Грати".

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Теги: Техно Інтернет Ігри Google Google Play Додатки
Джерело: 24 Канал
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