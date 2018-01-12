Google Drive повністю відключать до 12 березня

Сервіс Google Drive застарів, тому він вже не підтримуватиметься компанією з 11 грудня 2017 року. Вже з 12 березня сервіс повністю відключиться.

Про це повідомляє офіційний блог Google.

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Таким чином у березні сервіс припинить своє існування в старому форматі, однак на заміну прийде нова версія диску із розширеними функціями.

Google Диск офіційно застарів. Він не підтримуватиметься починаючи з 11 грудня 2017 року, і він повністю відключиться 12 березня 2018 року. Ми рекомендуємо використовувати Stream Drive File. Як альтернатива або на додаток до установки Drive File Stream ви можете перейти на нову версію Диска для Mac/ПК під назвою "Створення резервних копій та синхронізація",

– сказано у повідомленні.

Також у компанії заспокоїли – дані користувачів не будуть втрачені. Оновлений Google Диск – Drive File Stream буде включений для всіх користувачів із можливістю синхронизації, більш швидкого доступу до файлів, розширеними адміністративними функціями і посиленою системою захисту.

Drive File Stream – це новий додаток, що дає змогу отримати доступ до всіх файлів Google Диска на вимогу прямо з комп'ютера, тобто майже без використання місця на жорсткому диску.