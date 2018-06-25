Google готує масштабну "зачистку" Android-додатків

Компанія Google завжди вирізнялася лояльністю до користувачів Android, а інсталяція неперевірених компанією APK-файлів довгий час була однією з ключових особливостей мобільної ОС. Проте судячи з нової інформації, незабаром це може змінитися.

Про це повідомляє ubergizmo.

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Android завжди славилася можливістю установки програми вручну, але згідно недавній публікації в блозі для розробників, Google вирішила впровадити елементи DRM в платформу Google Play.

"Ми додали трохи метаданих для безпеки, щоб упевнитися, що APK-файл був отриманий через Google Play", – заявляє пошуковий гігант.

Технічно, це і є захист від копіювання. Як стверджують в самій Google, додавання DRM має захистити користувачів від вірусів і інших шкідливих програм.

В майбутньому, для тих додатків, які були поширені через канали, схвалені Google Play, ми зможемо визначити справжність додатків, навіть коли пристрій вимкнений. Також ми зможемо додати ці програми в бібліотеку користувача і управляти оновленням програми після того, як пристрій підключиться до мережі. Це додасть користувачам впевненості при використанні додатків, схвалених Play,

– розповіли в Google.

Схожа система захисту давно застосовується в ігровій індустрії: як приклад можна згадати популярні онлайн-сервіси Steam від Valve і Origin від EA. Звичайно, DRM – це просто інструмент, і тільки розробники зможуть вирішити, як його застосовувати. Про масове впровадження нової системи захисту цифрових прав для Android-додатків мова поки не йде, але все буде залежати від політики самих розробників в майбутньому.

Що таке DRM? Це програмні або програмно-апаратні засоби, які навмисно обмежують або ускладнюють різні дії з даними в електронній формі (копіювання, модифікацію, перегляд і тому подібне) або дозволяють відстежити такі дії. DRM являє собою набір систем контролю і управління доступом. На даний момент DRM використовується безліччю компаній по всьому світу, серед яких Amazon, Apple Inc., Microsoft, Electronic Arts, Sony, 1C, Akella та інші.

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