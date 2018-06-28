Google інвестує кругленьку суму в операційну систему KaiOS

Американський гігант Google інвестує 22 мільйони доларів у розвиток операційної мобільної системи KaiOS, розробка якої почалася після неуспішного проекту компанії Mozilla Firefox OS.

Про це повідомляє The Verge.

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В той час коли Google лідирує на ринку мобільних ОС зі своєю Android, KaiOS повільно набуває популярності в ніші функціональних телефонів. Особливо помітною ця тинденція є на ринку країн, що розвиваються.

KaiOS стартувала у 2017 році, як відгалуження Firefox OS від Mozilla та продовжила розвиватися після закриття проекту. Наразі операційна система є базовою для таких моделей компанії Nokia, яка 3310 та 8110. Також на базі KaiOS працюють ґаджети Micromax та TCL.

Такий крок компанії Google може здаватися дивним, адже там є своя операційна система Android Go, яка розрахована на функціональні пристрої. Однак такий крок гіганта має стратегічне значення.

Google та KaiOS також погодилися працювати разом, для того, щоб зробити можливим використання на телефонах під керуванням KaiOS таких сервісів, як Google Assistant, Google Maps, YouTube та пошукової системи Google,

– говорить директор KaiOS Себастьян Кодвілл.

Операційна система KaiOS підтримує роботу додатків на базі HTML5, Javascript та CSS. Це значно спрощує можливість реалізації роботи на базі KaiOS сервісів від Google. Також це є гарантією того, що на телефонах оснащених цією операційною системою працюватимуть лише сервіси Google, а не конкурентів.

Наразі під керуванням KaiOS працюють понад 40 мільйонів функціональних телефонів. Це доволі велика частина ринку, не зважаючи на те, що левова частка відходить на продажі смартфонів.

Що таке KaiOS?Це мобільна операційна система для функціональних телефонів. Вона заснована на ядрі Linux. Розвивається ОС спільнотою, яка раніше працювала над проектом операційної системи Firefox OS, розробка якої закінчилася 2016 року.



KaiOS може працювати на пристроях розмір оперативної пам'яті яких всього 256 мегабайтів. Мобільна ОС володіє великою енергоефективністю на пристроях без сенсорного екрану. Завдяки підтримці HTML5, Javascript та CSS вона може запускати низку сучасних додатків таких, як Twitter, Facebook та YouTube.

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