Google Maps запустили інтерактивну головоломку "Де Воллі?"

Сервіс Google Maps пропонує користувачам зіграти в гру "Де Воллі?". Такий інтерактив розробники запустили до 1 квітня.

Про це повідомляє The Verge.

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Користувачам пропонують відшукати на карті головного героя – Воллі та його друзів. Гра має 5 рівнів, які відповідають 5 локаціям: Анди, пляж Австралії, Олімпійський стадіон в Пхьончахані та фестиваль "Томатіна" в Іспанії, а також загадковий 5 рівень. Гра доступна для смартфонів на операційних системах iOS та Android, а також у версії для персональних комп'ютерів.



Одна із 5 локацій, на якій можна відшукати Воллі

Як грати?

Для того, аби зіграти в гру "Де Воллі?" потрібно натиснути на фігурку Воллі збоку екрану в інтерфейсі мапи. Відтак частина мапи перетвориться на звичний книжковий малюнок, на якому треба буде відшукати героя у картатому костюмі. Також ви можете пошукати товаришів головного героя: Венду, Уофа, Чарівника, а також лиходія Одло.



Гра "Де Воллі?" доступна в Google Maps

Можливість знайти Воллі та покращити свої знання з географії у Google Maps буде доступна протягом наступного тижня.

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"Де Воллі?" – це серія дитячих книг, створена британським художником Мартіном Хендфордом. У них потрібно знайти певну людину – Воллі – на картинці, де зображено багато людей.



Воллі одягнений в смугасту червоно-білу кофту, носить окуляри, шапку з пензликом і опирається на дерев’яну тростину. Він постійно втрачає свої речі, наприклад, книги, які теж потрібно знайти на картинці.



До слова, на початку березня 2008 року художниця Мелані Коулз намалювала Воллі на даху невідомого будинку у Ванкувері і запропонувала користувачам Інтернету розшукати його через Google Maps.