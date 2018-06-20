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Google, Microsoft та Apple готують спільний проект: чому він важливий

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Google, Microsoft та Apple готують спільний проект
Google, Microsoft та Apple готують спільний проект / akket.com

В рамках організації USB Implementers Forum компанії Google, Microsoft та Apple вирішили об’єднати свої зусилля для створення нових технологій. Корпорації планують спільно створити новий стандарт брайлівських дисплеїв.

Про це повідомляє akket.com.

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Таке буває вкрай рідко, тому що зазвичай Google, як і інші компанії, які є її конкурентами, вважають за краще створювати все самостійно і в таємниці від усього світу, щоб не вкрали завчасно. Google, Microsoft та Apple мають намір зробити так, щоб дисплеї Брайля для "сліпого набору" тексту можна було підключати до будь-яких комп'ютерів, які працюють на базі будь-яких операційних систем. З їх допомогою люди з поганим зором і зовсім незрячі зможуть користуватися комп'ютерами.

Створити єдиний стандарт і запустити його в маси планують в 2019 році. Він зробить використання комп'ютерів значно зручнішими та простішим. Розробникам більш не доведеться створювати драйвера і спеціальне програмне забезпечення для кожної операційної системи, тому як у всіх все буде однаково.

Під'єднати спеціальні дисплеї Брайля можна буде до комп'ютерів, смартфонів і планшетів на базі операційних систем macOS, Windows, Android, Chrome OS і, можливо, навіть iOS.

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Подібні пристрої будуть прямо "з коробки" працювати на всій електроніці без сторонніх драйверів і будь-яких складнощів. Новий задум трьох IT-корпорацій допоможе 253 мільйонам, які проживають на Землі, користуватися комп'ютерами, тому як у кожної людини з цієї цифри великі проблеми із зором, допомогти з яким не можуть навіть новітні окуляри і лінзи.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.

Теги: Техно Apple Ґаджети Google Microsoft
Джерело: 24 Канал
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