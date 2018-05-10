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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Google модернізувала власні Pixel Buds: нова можливість навушників

199 Читать новость на русском
Google Pixel Buds
Google Pixel Buds / Фото з вільних джерел

Компанія Google повідомила, що відтепер власники навушників Pixel Buds зможуть обирати, від яких програм вони хочуть чути повідомлення. Відповідне налаштування з’явилося в останньому апдейті додатка Google.

Про це повідомляє Tech Today.

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Раніше Pixel Buds дозволяли користувачам обирати між прослуховуванням усіх повідомлень або їхнім повним вимкненням. Ця опція залишиться, проте до неї додадуть розширене меню, в якому можна буде вимкнути прослуховування окремих додатків.

За замовчуванням система налаштована на те, щоб озвучувати всі повідомлення від месенджерів. Сповіщення від інших додатків необхідно вмикати вручну. Відповідне меню знаходиться в "Налаштуваннях", підменю "Пристрої" та субменю Pixel Buds, у якому є розділ "Голосові сповіщення". Зайшовши туди можна побачити список додатків та вимкнути непотрібні.

Теги: Google Техно Ґаджети
Джерело: 24 Канал
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