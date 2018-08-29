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Google наразила на небезпеку мільйони користувачів Android: у чому причина

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Google наразила на небезпеку користувачів
Google наразила на небезпеку користувачів / unsplash

Корпорація Google наразила на небезпеку мільйони користувачів Android по всьому світу, розповівши про існування уразливості в інсталяційному клієнті Fortnite. Незважаючи на те, що розробники позбулися прогалини в найкоротші терміни, далеко не всі встигли встановити патч із виправленням, аби убезпечити себе.

Про це повідомляє Androidinsider.

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Ми попросили Google не розкривати інформацію (про уразливість – ред.) публічно доти, поки оновлення з виправленням не встановили більшість користувачів. Вони відмовилися, наразивши користувачів Android на непотрібний ризик, але зате отримали дешевий піар,
– написав генеральний директор Epic Games Тім Суїні.

Незважаючи на те що патч з виправленням встановлюється автоматично на кожен пристрій з Fortnite, пояснює CEO, процес його установки активується тільки в момент запуску гри. Тому, якщо користувач запускає Fortnite раз в тиждень, у хакерів буде рівно сім днів, щоб зробити атаку, ініціювавши завантаження шкідливих компонентів.

Бажання Google насолити Epic Games цілком очевидно. Через відмову студії розміщувати в Google Play гру Fortnite пошуковий гігант недоотримав мільйони доларів у вигляді комісії, яка стягується з кожної транзакції в каталозі. З іншого боку, чисто технічно провини в діях Google немає, оскільки компанія попередила Epic Games про баг, давши час на виправлення.

Трейлер гри Fortnite на Android – дивіться відео

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Теги: Інтернет Техно Google Play Google Android Ігри
Джерело: 24 Канал
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