11:46
7 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
24°C 19°C
  • субота
    24°C 17°C
  • неділя
    23°C 16°C
  • понеділок
    20°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Військова церква у Росії. Жиріновський стає Сталіним
Вєсті Кремля
20:50, 6 вересня
Вєсті.UA. Вживані гелікоптери Авакова. Донецьк перейменують на честь Захарченка
Вєсті.UA
19:47, 6 вересня
Східний експрес: чому перевізники безперешкодно їздять через блокпости на Донбасі
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Тотальна цензура
Згадати все
13:44, 5 вересня
Телеканал новин 24 Новини Смартфони
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Google оголосила дату презентації смартфонів Pixel 3 та Pixel 3 XL

118 Читать новость на русском
Google оголосила дату презентації смартфонів Pixel 3 та Pixel 3 XL
Google оголосила дату презентації смартфонів Pixel 3 та Pixel 3 XL / Фото з вільних джерел

В серпні з’явилися чутки, що третє покоління смартфонів Google Pixel представлять 9 жовтня. Сьогодні, 7 вересня, пошуковик підтвердив цю інформацію, розіславши журналістам запрошення на захід Made by Google, який відбудеться в Нью-Йорку.

Про це повідомляє Androidinsider.

Читайте також:  Скільки коштуватимуть нові iPhone XS в Європі: приголомшливі цифри

На опублікованому тизері красується напис "I <3 NY", де цифра 3 натякає на анонс третього покоління смартфонів. У 2018 році компанія запізниться з анонсом, адже перше і друге покоління пристроїв були представлені 4 жовтня 2015 і 2017 років.

Тизер події Made by Google
Тизер події Made by Google

На презентації будуть анонсовані два смартфона: Google Pixel 3 і Pixel 3 XL. Завдяки витоку їх основні характеристики відомі заздалегідь. Модель Google Pixel 3 отримає 5,5-дюймовий дисплей без вирізу, а модель XL обзаведеться 6,2 або 6,7-дюймовим екраном з величезним вирізом.

Пристрої будуть обладнані процесором Snapdragon 845 і одиночною основною камерою на 12 мегапікселів. Компанія продовжить доводити, що штучний інтелект підвищує якість фотографій краще, ніж подвійна камера. Новинки "з коробки" працюватимуть під управлінням операційної системи Android 9 Pie.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Смартфони Техно Google Google Pixel
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Рош Гашана, або Єврейський новий рік та інші традиції юдеїв в Україні
сьогодні, 11:15 Рош Гашана, або Єврейський новий рік та інші традиції юдеїв в Україні
Ірина Полицька 2183
Сонячна електростанція для дому: прогнози окупності перевершили сподівання
сьогодні, 08:40 Сонячна електростанція для дому: прогнози окупності перевершили сподівання
Все про екологію
Чому Citroen C1 подобається і хлопчикам, і дівчаткам?
6 вересня, 18:30 Чому Citroen C1 подобається і хлопчикам, і дівчаткам?
Ryanair запустить 7 нових рейсів між Україною та Польщею
сьогодні, 10:03 Ryanair запустить 7 нових рейсів між Україною та Польщею
Меланія Трамп звинуватила анонімного автора з Білого дому в саботажі
6 вересня, 23:24 Меланія Трамп звинуватила анонімного автора з Білого дому в саботажі
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук