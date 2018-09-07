Google оголосила дату презентації смартфонів Pixel 3 та Pixel 3 XL

В серпні з’явилися чутки, що третє покоління смартфонів Google Pixel представлять 9 жовтня. Сьогодні, 7 вересня, пошуковик підтвердив цю інформацію, розіславши журналістам запрошення на захід Made by Google, який відбудеться в Нью-Йорку.

Про це повідомляє Androidinsider.

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На опублікованому тизері красується напис "I <3 NY", де цифра 3 натякає на анонс третього покоління смартфонів. У 2018 році компанія запізниться з анонсом, адже перше і друге покоління пристроїв були представлені 4 жовтня 2015 і 2017 років.



Тизер події Made by Google

На презентації будуть анонсовані два смартфона: Google Pixel 3 і Pixel 3 XL. Завдяки витоку їх основні характеристики відомі заздалегідь. Модель Google Pixel 3 отримає 5,5-дюймовий дисплей без вирізу, а модель XL обзаведеться 6,2 або 6,7-дюймовим екраном з величезним вирізом.

Пристрої будуть обладнані процесором Snapdragon 845 і одиночною основною камерою на 12 мегапікселів. Компанія продовжить доводити, що штучний інтелект підвищує якість фотографій краще, ніж подвійна камера. Новинки "з коробки" працюватимуть під управлінням операційної системи Android 9 Pie.

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