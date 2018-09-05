Google Pay в Україні: підтримку сервісу отримали ще 7 банків
Клієнти ще 7 українських банків отримали можливість користуватися сервісом безконтактної оплати Google Pay. Таким чином, кількість фінустанов, що підтримують цю функції, тепер становить 17.
Відповідну інформацію розміщено на офіційній сторінці сервісі.
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Раніше можливість здійснювати безконтактні платежі через сервіс Google Pay пропонували такі банки:
"Приватбанк", "Ощадбанк", "УкрСиббанк", ПУМБ, "Банк Південний", "ТАСкомбанк", "Монобанк", "Альфа-Банк", "Банк Восток" і "ОТП Банк".
До слова, останні два ("Банк Восток" і "ОТП Банк") додали підтримку Google Pay ще у квітні.
Станом на 5 вересня цей список повнився ще сімома фінустановами:
"МТБ Банк"; "Альтбанк"; "Місто Банк"; "Юнекс Банк"; "Акордбанк"; "Радабанк"; "Креді Агріколь Банк".
Зауважимо, що на сайтах вищезазначених банків поки немає згадок про можливість використовувати сервіс від Google з їхніми картами.
Усі українські банки, що підтримують сервіс Google Pay
Нагадаємо, нещодавно в Україні з'явився ще один сервіс безконтактних платежів – Garmin Pay, відтак користувачі "розумних" годинників Garmin тепер можуть розраховуватись за допомогою свого гаджета.
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