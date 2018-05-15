Google представила штучний інтелект, якого не відрізнити від людини: запис

Корпорація Google офіційно представила штучний інтелект, який спілкується "людським голосом". Незабаром він стане невід'ємною складовою фірмового помічника Assistant.

Про це пише prostotech.com.

Робот вільно спілкується з людиною, тож по телефону його важко відрізнити від живого співрозмовника.

Читайте також: Які зміни чекають на користувачів Android або найцікавіше з конференції Google I/O 2018

Щоправда, користувачі одразу ж висловили побоювання, що скоро роботи почнуть їм дзвонити через Google Assistant, використовуючи цю нову технологію. Однак, в компанії заспокоїли, штучний інтелект кожен раз буде попереджати про те, що він робот, аби не вводити людей в оману.

В компанії представили запис бесіди з працівником салону краси, куди штучний інтелект успішно записав господаря телефону. Як можна помітити на відео, Google Duplex під час спілкування може створювати паузи або зітхати.

Наразі ця технологія перебуває на стадії початкового бета-тестування. Її будуть інтенсивно оптимізувати в найближчі кілька років, що б максимально вдосконалити її роботу.

Google представила штучний інтелект, який спілкується як людина: відео