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Google представила спосіб, як вирішити головну проблему Chrome

2324 Читать новость на русском
Google представила спосіб, як вирішити головну проблему Chrome
Google представила спосіб, як вирішити головну проблему Chrome / unsplash

Багато користувачів критикують браузер Chrome за надмірну "ненажерливість" в плані оперативної пам'яті. Схоже, що компанія Google знайшла спосіб вирішити цю проблему із використанням новітніх технологій.

Про це повідомляє ubergizmo.

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Портал Chromestory виявив в коді Chromium натяки на те, що в майбутньому технологія машинного навчання може бути впроваджена для оцінки важливості вкладок на основі того, чи будуть вони потрібні користувачеві після їх закриття.

Ця модель стане частиною алгоритму вибіркової зупинки – процесу автоматичного блокування відкритої сторінки, яка не використовується, коли мало вільної "оперативки". Вкладка залишається видимої, але після натискання на неї сторінка перезавантажується.

Про терміни впровадження нової технології поки нічого не повідомляється.

Теги: Техно Інтернет Google
Джерело: 24 Канал
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