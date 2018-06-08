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Google презентувала новий додаток Tasks: чим цікава новинка

431 Читать новость на русском
Google Tasks: огляд додатку
Google Tasks: огляд додатку / Android Insider

Ще 24 квітня компанія Google презентувала новий додаток "Завдання" (Tasks) – це своєрідний месенджер задач. Варто зазначити, що доступною нова функція стала з оновленням Gmail.

Про це повідомляє Android Insider.

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Google за останній час сильно зросла відносно дизайну своїх додатків. "Google Завдання" дуже зручний додаток, адже тут немає зайвих елементів, а інтерфейс не перевантажений. Все так, як і повинно бути.

Google презентувала новий додаток Tasks Google презентувала новий додаток Tasks
Google презентувала новий додаток Tasks

Основне меню управління розташоване на нижній панелі. Натиснувши на 3 смуги, знизу вискочить невелике меню з вибором списку завдань, а також з можливістю створити список і додати Google-аккаунт. Натискання на три крапки справа відобразить меню сортування: "в моєму порядку" або за датою. Можна також перейменувати список, видалити його або видалити всі виконані завдання.

Google презентувала новий додаток Tasks Google презентувала новий додаток Tasks
Новий додаток Tasks має зручний інтерфейс

Створити завдання можна за допомогою кнопки "Нова задача". Натиснувши на неї, відкриється невелике вікно з можливістю введення найменування завдання, додаткової інформації та дати виконання завдання. І на цьому функціональність не закінчується. Після створення завдання можна перейти на сторінку задачі, де можна додати підзадачі.

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Наразі функції "Завдання" доступні не лише в Play Market, а й в оновленому інтерфейсі Gmail, поряд із вкладкою календря.

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Теги: Техно Інтернет Додатки Google
Джерело: 24 Канал
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