Google презентує бюджетний Pixel 3: перші деталі про новинку

Відомий інсайдер Роланд Квандт поділився інформацією щодо майбутніх смартфонів Google. За його словами, окрім флагманських Pixel 3 та Pixel 3 XL корпорація випустить ще один пристрій середньої цінової категорії.

Про це повідомляє 4pda.

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Якщо вірити даним інсайдера, розробка пристрою почалася близько місяця тому. Йому лише відомо, що смартфон буде побудований на базі нещодавно анонсованої 8-ядерної мобільної платформи Qualcomm Snapdragon 710. Вона пропонує збільшену продуктивність в порівнянні з чіпами 600 серії і передові технології флагманської 800 лінійки.

Також Роланд Квандт запевняє, що недорогий смартфон від Google вийде в першій половині 2019 року.

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