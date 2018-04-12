Google припинила продаж смартфонів Pixel і Pixel XL

Компанія Google заявила про припинення продажів своїх смартфонів Pixel і Pixel XL в онлайн-магазині Google Store. Щоправда, ці телефони можна купити у сторонніх роздрібних торговців, наприклад Amazon і eBay.

Про це повідомляє Gizmodo.

Цю інформацію підтвердили представники компанії Google.

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При цьому у компанії наголосили, що власники пристроїв мають бути готові – підтримка телефонів також скоро завершиться. Оновлення Android для Pixel і Pixel XL гарантують лише до жовтня 2018 року. Оновлення безпеки будуть припинені в жовтні 2019 року.

Як розповів директор International Data Corporation Франсиско Джеронімо, пристрій було складно купити, при цьому компанії вдалося відправити всього 3,9 мільйона одиниць Pixel і Pixel XL в 2017 році. До прикладу, Samsung продала 33 мільйони своїх флагманських пристроїв Galaxy S8 і Note 8 протягом того ж періоду.