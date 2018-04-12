12:19
12 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
15°C 5°C
  • п'ятниця
    19°C 7°C
  • субота
    17°C 7°C
  • неділя
    21°C 10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ ВІЙНА У СИРІЇ АЛЖИР
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Операція
Вєсті Кремля
22:01, 11 квітня
Вєсті.UA. Блатний Гройсман. Переможець Вілкул
Вєсті.UA
20:56, 11 квітня
Корупційні схеми медуніверситету імені Богомольця: викриття махінацій
ЦРУ
09:30, 11 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Базарна естетика дев’яностих
Згадати все
20:38, 9 квітня
Телеканал новин 24 Новини Смартфони
МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ ВІЙНА У СИРІЇ АЛЖИР

Google припинила продаж смартфонів Pixel і Pixel XL

204 Читать новость на русском
Google припинила продаж смартфонів Pixel і Pixel XL
Google припинила продаж смартфонів Pixel і Pixel XL / Фото з відкритих джерел

Компанія Google заявила про припинення продажів своїх смартфонів Pixel і Pixel XL в онлайн-магазині Google Store. Щоправда, ці телефони можна купити у сторонніх роздрібних торговців, наприклад Amazon і eBay.

Про це повідомляє Gizmodo.

Цю інформацію підтвердили представники компанії Google.

Читайте також: Оновлення не буде: Samsung "кинула" власників Galaxy S6 і Galaxy S6 edge

При цьому у компанії наголосили, що власники пристроїв мають бути готові – підтримка телефонів також скоро завершиться. Оновлення Android для Pixel і Pixel XL гарантують лише до жовтня 2018 року. Оновлення безпеки будуть припинені в жовтні 2019 року.

Як розповів директор International Data Corporation Франсиско Джеронімо, пристрій було складно купити, при цьому компанії вдалося відправити всього 3,9 мільйона одиниць Pixel і Pixel XL в 2017 році. До прикладу, Samsung продала 33 мільйони своїх флагманських пристроїв Galaxy S8 і Note 8 протягом того ж періоду.

Теги: Google Техно Смартфони
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
День космонавтики: вместо поиска очередной зрады, мечтайте
сьогодні, 11:53 День космонавтики: вместо поиска очередной зрады, мечтайте
Блог Соцмережі 126
День космонавтики: Путівник Галактикою
сьогодні, 09:15 День космонавтики: Путівник Галактикою
День космонавтики: 7 цікавих фактів про Україну і космос
сьогодні, 11:01 День космонавтики: 7 цікавих фактів про Україну і космос
Настя Сукач 240
Покоління iGen: як смартфони змінили цілу генерацію
сьогодні, 10:02 Покоління iGen: як смартфони змінили цілу генерацію
Михайло Года 834
Ніхто до сирійського посольства квітів не поніс, хоча там загинули такі ж діти, як і в Кемерові
сьогодні, 08:44 Ніхто до сирійського посольства квітів не поніс, хоча там загинули такі ж діти, як і в Кемерові
Володимир Шередега 2024
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук